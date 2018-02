Flip confirma Michel Houellebecq (de novo)

Em 2011, o francês Michel Houellebecq (na foto abaixo da EFE) poderia ter sido a grande atração da Festa Literária Internacional de Paraty, mas dois meses antes do evento ele cancelou a vinda ao País. Hoje seu nome figura novamente entre os convidados. Autor de Extensão do Domínio da Luta e de O Mapa e o Território, vencedor do Goncourt, ele sobe ao palco, sozinho, no sábado à noite, o horário nobre da festa.

A programação da 11.ª edição do festival (3 a 7 de julho) foi anunciada na manhã desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Gilberto Gil fará o show de abertura na quarta-feira, dia 3, depois da conferência de Milton Hatoum sobre Graciliano Ramos, o escritor homenageado, e continua pela cidade história. No dia seguinte, Gil participa da mesa Culturas Locais e Globais.

Entre os convidados que ainda não haviam sido anunciados, estão o historiador da arte T.J. Clark; Tobias Wolff, que estará ao lado do norueguês Karl Ove Knausgard, que entrevistei há duas semanas e que está lançando A Morte do Pai, o primeiro volume da série Minha Luta; José Luiz Passos, autor do excelente O Sonâmbulo Amador, publicado no ano passado, que dividirá o palco com Paulo Scott; e Mamede Mustafá Jarouche, professor da Usp e tradutor do Livro das Mil e Uma Noites, que conversará com o poeta palestino Tamim Al-Barghouti.

Maria Bethânia, Cleonice Berardinelli, Nelson Pereira dos Santos, Miúcha, Sergio Miceli, Roberto Calasso e Lydia Davis, que ganhou, ontem, o Booker International Prize pelo conjunto da obra, também participam da Flip este ano.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 10 de junho (e costumam acabar em poucas horas) no site Ingresso Rápido e pontos de venda. Ver de perto, na Tenda dos Autores, custa R$ 46 por debate. O ingresso da Tenda do Telão vale R$ 12.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Quarta

19h – Conferência de abertura Graciliano Ramos: aspereza do mundo e concisão da linguagem

Milton Hatoum

21h30 – Show de abertura

Gilberto Gil

Quinta

10h – mesa 1

O dia a dia debaixo d’água

Alice Sant’Anna, Ana Martins Marques e Bruna Beber

12h – mesa 2

As medidas da história

Paul Goldberger e Eduardo Souto de Moura

14h30 – mesa Zé Kléber

Culturas locais e globais

Marina de Mello e Souza e Gilberto Gil

17h15 – mesa 3

Formas da derrota

José Luiz Passos e Paulo Scott

19h30 – mesa 4

Olhando de novo para Guernica, de Picasso

T. J. Clark

Sexta

10h – mesa 5

Graciliano Ramos: ficha política

Randal Johnson, Sergio Miceli e Dênis de Moraes

12h – mesa 6

O prazer do texto

Lila Azam Zanganeh e Francisco Bosco

15h – mesa 7

A vida moderna em Kafka e Baudelaire

Roberto Calasso e Jeanne Marie Gagnebin

17h15 | mesa 8

Ficção e confissão

Tobias Wolff

Karl Ove Knausgard

19h30 – mesa 9

Lendo Pessoa à beira-mar

Maria Bethânia e Cleonice Berardinelli

21h30 – mesa 10 (não será transmitida na tenda do telão)

Uma vida no cinema

Nelson Pereira dos Santos e Miúcha

Sábado

10h – mesa 11

Maus hábitos

Nicolas Behr e Zuca Sardan

12h – mesa 12

Encontro com Eduardo Coutinho

15h – mesa 13

O espelho da história

Aleksandar Hemon e Laurent Binet

17h15 – mesa 14

Os limites da prosa

John Banville e Lydia Davis

19h30 – mesa 15

Encontro com Michel Houellebecq

Domingo

11h – mesa 16

Graciliano Ramos: políticas da escrita

Wander Melo Miranda, Lourival Holanda e Erwin Torralbo Gimenez

13h | mesa 17

Tragédias no microscópio

Daniel Galera e Jérôme Ferrari

15h – mesa 18

Literatura e revolução

Tamim Al-Barghouti e Mamede Mustafa Jarouche

17h – mesa 19

A arte do ensaio

Geoff Dyer e John Jeremiah Sullivan

18h45 – mesa 20

Livro de cabeceira (convidados leem trechos de seus livros preferidos)