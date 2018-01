Feira Miolo(s) dá cria e anuncia a Miolinho(s), com publicações independentes para crianças

INDEPENDENTE

Feira Miolo(s) terá espaço dedicado a livros para crianças

Um dos principais encontros de editoras alternativas do País, a Feira Miolo(s), promovida pela Lote 42, terá novidades este ano. Quem for à Biblioteca Mário de Andrade no dia 11 de novembro encontrará um espaço novo dedicado a editoras que produzem obras para os pequenos leitores. Na Miolinho(s), o mobiliário e decoração serão pensados para as crianças. Interessados em expor seus trabalhos nesta área ou no espaço geral da feira – que já conta com 200 inscrições – podem entrar em contato com os organizadores. Se tudo correr bem e o público aprovar, a Miolinho(s) vira uma feira independente em 2018. Ou ela segue dentro da Miolo(s), que vai repetir, este ano, o clima de festa, com música em todos os ambientes e 12 horas de programação (venda, palestras, shows, exposições, etc.). A expectativa é superar os 8 mil visitantes de 2016.

LIVRARIA – 1

Briga pelo cliente

Há tempos, o mercado editorial não protagonizava uma disputa como a da semana passada. A Amazon antecipou sua promoção anual, que duraria um dia e meio, e surpreendeu a concorrência. A Saraiva não perdeu tempo, ofereceu descontos parecidos, e estendeu a ação para quatro dias. A Amazon foi levando a dela por cinco dias, mas até ontem havia títulos com 90% de desconto.

*

A Amazon diz que registrou um aumento de 130% nos exemplares vendidas em comparação com a Book Friday de 2016. O best-seller foi o mangá Fragmentos do Horror (Darkside), de Junji Ito. Entre os e-books, o mais vendido foi A Metamorfose, de Kafka. Já o leitor da Saraiva preferiu comprar Rebeldes têm Asas (Sextante), de Rony Meisler e Sergio Pugliese, sobre a marca Reserva.

LIVRARIA – 2

Mudança de foco

Enquanto Amazon e Saraiva baixavam os preços para a alegria dos clientes, nada mudou na Cultura, que ainda se vê às voltas com a cobrança das editoras pelos acertos atrasados.

*

Mas… Logo é ela quem deve causar rebuliço no mercado. A livraria, que costuma dizer, nos bastidores, que o que fatura com livros não cobre o metro quadrado, prepara, comenta-se, a inauguração de uma rede de cafés chamada Eva & Kurt. Fora isso, na assinatura dos e-mails de seus funcionários já foi incluído o logo da Fnac.

LIVRARIA – 3

Preço é o que importa

87% das vendas realizadas em livrarias passa por uma decisão no terminal de consulta de preços. Este é um dos dados que Juliana Ribeiro, da Allure Consultoria, apresenta na 27.ª Convenção Nacional de Livrarias, na terça, 29, no Rio.

JUVENIL

Histórias obrigatórias

Será em outubro o lançamento de 50 Brasileiras Para Conhecer Antes de Crescer, livro de Débora Thomé pela Galera (Grupo Record). Ilustrado por 16 mulheres, ele traz o perfil de personalidades emblemáticas – conhecidas ou já esquecidas. Cecília Meireles, retratada ao acima por Julia Lima, é uma delas.

THRILLER

Atriz, e agora escritora

A Rocco adquiriu os direitos de publicação do livro de estreia da atriz Krysten Ritter (de Jessica Jones e Os defensores). A Fogueira é um thriller psicológico sobre uma advogada que volta à sua cidadezinha natal para cuidar de um caso – e confrontar o passado. Sai em novembro.