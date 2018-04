Feira do Livro da USP 2015 terá descontos de pelo menos 50%

Apesar das reclamações das livrarias e para a felicidade de editoras e leitores, a Feira do Livro da USP chega, nesta quarta-feira, 9, à sua 17.ª edição e promete descontos de, no mínimo, 50% no preço dos livros. Ela funcionará até sexta, 11, das 9 h às 21 h, em novo espaço: Av. Professor Mello Moraes – Travessa C, entre a Raia Olímpica e Praça do Relógio Solar. Participam 150 editoras, como Perspectiva, Iluminuras, Callis, Boitempo, Terceiro Nome, Companhia das Letras, Cosac Naify, Record, L&PM e Instituto Moreira Salles.

Livro do Ano de Não Ficção do Jabuti, A Casa da Vovó – Uma biografia do DOI-Codi (1969-1991), O Centro de Sequestro, Tortura e Morte da Ditadura Militar, de Marcelo Godoy, sairá por R$ 34,50, metade do preço de capa. Além dele, todo o catálogo da Alameda estará com 50% de desconto.

Contos de Kolimá, de Varlam Chalámov, um dos melhores livros publicados no País em 2015, estará à venda na banca da editora 34 por R$ 25. Jóquei, obra de Matilde Campilho que foi best-seller na Flip, sairá por R$ 17.

Anel de Vidro, de Ana Luisa Escorel, melhor romance de 2013 segundo o Prêmio São Paulo de Literatura, será vendido por R$ 17 pela Ouro Sobre Azul – que vai oferecer, ainda, diversos títulos de Antonio Candido, como Iniciação à Literatura Brasileira (R$ 14,75), com 50% de desconto.

Livro(s) do Desassossego, de Fernando Pessoa, sairá por R$ 33 na Global. Macanudo 8, lançamento da Zarabatana deste ano, estará de R$ 44 por R$ 22. Lançado agora, James Joyce e Seus Tradutores, de Dirce Waltrick do Amarante, custará R$ 17,50 na Iluminuras. Títulos de Joyce, como Cartas a Nora e O Gato e o Diabo também poderão ser comprados com desconto.

Amor ao Teatro, de Sábato Magaldi, que custa R$ 154, sairá por R$ 70. Já Memórias Sertanistas: Cem Anos de Indigenismo no Brasil estará de R$ 70 por R$ 35. Ambos foram publicados pelas Edições Sesc, que participam pela primeira vez do evento.

Na Imprensa Oficial, vale dar uma olhada nos três volumes em homenagem a Pixinguinha: Pixinguinha e Outras Pautas (R$ 75), Pixinguinha na Pauta – 36 Arranjos Para o Programa O Pessoal da Velha Guarda (R$ 60) e Pixinguinha: Inéditas e Redescobertas (R$ 30).

Na WMF Martins Fontes, O Hobbit, de Tolkien, em capa dura, que vale R$ 59,90, sairá por R$ 29,95. Já Natureza Humana – Justiça vs. Poder – O Debate entre Chomsky e Foucault, poderá ser adquirido por R$ 14,45.

Entre os infantis e juvenis, destaque para Ou Isto Ou Aquilo, clássico de Cecília Meireles (Global, R$ 21), Olhe para Mim, de Ed Frank (Pulo do Gato, R$ 19,75), Tem um Dinossauro na Minha Mochila, de Quentin Greban, que acaba de chegar às livrarias (Berlendis & Vertecchia, R$ 18,50) e A Morte de Ivan Ilitch em Quadrinhos, de Tolstói por Caeto (Peirópolis, R$ 19,50).

A lista completa, por editora (nem todas divulgaram suas ofertas), pode ser vista aqui.