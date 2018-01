Feira de Frankfurt e Universidade do Livro juntas na organização de cursos para o mercado editorial

CURSO

Feira de Frankfurt faz parceria com Universidade do Livro



A Universidade do Livro, da Fundação Unesp, oferece desde 1999 cursos para profissionais do mercado editorial e para quem quer trabalhar com livros. A Feira de Frankfurt é o maior evento do setor do mundo e, fora isso, tem projetos em diversos países. As duas acabam de assinar acordo de cooperação que prevê a realização de cursos – entre quatro e seis por ano – com profissionais daqui e de fora, em São Paulo, na sede da Unil, na Praça da Sé. O primeiro deles – Novos Modelos de Negócios no Mercado Editorial – será no dia 25/8, à noite, e terá como palestrante o alemão Colin Lovrinovic (foto), que atua nas áreas de direitos internacionais, e-publishing e vendas internacionais da editora Bastei Lübbe. Depois, ele participa de um debate com o editor Marcus Vinicius B. Alves. Em setembro, o tema será a internacionalização do negócio do livro. O último deste ano, em novembro, deve debater o livro digital.

SEMINÁRIO

Tudo sobre o livro

Será realizado em 15/8, em Porto Alegre, a sexta edição do seminário Negócio do Livro, promovido pelo Clube dos Editores.

FEIRA

Suíços na Bienal

Editores da NordSüd Verlag e La Joie de Lire, de livros infantis, e da Lars Müller, de arquitetura, arte e design, virão ao País em agosto para encontros com editores brasileiros.

FESTIVAL

Em Ouro Preto

A escritora catalã Care Santos e o crítico de cinema suíço Patrick Straumann estarão no Fórum das Letras (29/10 a 2/11).

HQ

Proust desenhado

Nomes de Lugares é o sexto volume da HQ Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, adaptado e ilustrado por Stéphane Heuet. Previsto para setembro pela Zahar, ele fecha a série No Caminho de Swann. Nele, o narrador, ainda menino, é convidado pelos pais a viajar ao norte da Itália, mas fica doente e é obrigado a passar o feriado em Paris. E se apaixona por Gilberte, filha de Charles Swann.

NÃO FICÇÃO

Além da beleza

Em Sem Maquiagem: Um Milhão de Revendedoras de Cosméticos, a socióloga e professora da PUC de Campinas Ludmila Costhek Abílio estuda o caso da Natura e analisa aspectos relacionados à informalização e à precarização do trabalho de suas revendedoras. Sairá em setembro pela Boitempo.

ROMANCE

Depois do Rio

Lucinda Riley lança, pela Novo Conceito, na Bienal, As Sete Irmãs. Parte da obra se passa no Rio e a ideia de escrevê-la ocorreu à irlandesa quando ela veio lançar A Luz Através da Janela em 2012 e, de passagem pelo Rio, se apaixonou pela cidade.

PROGRAMA

Literatura na TV

Estreia em setembro a nova temporada de Afinando a Língua, programa de Tony Bellotto no Futura. Entre os convidados, Antonio Cícero, Antônio Torres e Cristóvão Tezza.

FICÇÃO

Enfim, em português

O chileno Pedro Lemebel (foto), um dos escritores preferidos de Roberto Bolaño, terá algumas de suas crônicas e contos reunidos em e-book pela Cesárea. A organização e tradução são de Alejandra Rojas.