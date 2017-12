JUVENIL

Fãs de ‘A Culpa é das Estrelas’ descobrem Anne Frank

Já aconteceu com Crepúsculo: os fãs da saga dos vampiros impulsionaram, no mundo todo, a venda de O Morro dos Ventos Uivantes, clássico de 1847 de Emily Brontë – era o livro preferido de Bella, a protagonista. E está acontecendo agora com A Culpa é das Estrelas. Depois da estreia do filme baseado no best-seller de John Green, as vendas de O Diário de Anne Frank, de 1947, dobraram. Isso porque na história, o casal visita a casa da menina que registrou sua rotina diante os horrores do holocausto. Segundo a Nielsen, na semana anterior à estreia foram vendidos 450 exemplares. Na semana da estreia, 900. O grupo Record diz que só este ano imprimiu 50 mil exemplares. Para marcar a 40.ª edição, lançará, no Natal, versão em capa dura da obra que vendeu 265 mil em seu formato tradicional e 130 mil em pocket desde que foi lançada aqui.

FEIRA

Gaúchos em Frankfurt

A Dublinense participou duas vezes da Feira do Livro de Frankfurt – em 2012 como convidada de um programa desenvolvido pela feira para apoiar editoras independentes e depois com estande. Ela volta este ano, mas terá companhia de outras quatro editoras: Arquipélago, Belas-Letras, Edipucrs e Libretos.

*

O espaço é apertado – 12 m² – mas é uma conquista importante. O estande foi viabilizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Promoção de Investimento, do Rio Grande do Sul, e estarão representadas, ainda, a produção do Instituto Estadual do Livro, a Associação Gaúcha de Escritores e o Clube dos Editores.

EDITAL

Agora vai?

Depois da polêmica envolvendo o cancelamento – após o anúncio dos vencedores – do Prêmio Viva Leitura no ano passado, o Ministério da Cultura prevê para setembro o lançamento de novo edital. A premiação foi criada para reconhecer boas iniciativas de escolas, bibliotecas e ONG’s na área de leitura.

DIGITAL

Um app para Machado

Será lançado em 30/9, com mostra no Museu de Arte do Rio, um aplicativo com mais de 100 pontos da cidade que se relacionam com a vida ou obra de Machado de Assis. Ele é parte do projeto O Rio de Machado – que já tem página no Facebook.

REEDIÇÃO – 1

O primeiro de Bartô

As Patas da Vaca deve ser o primeiro livro de Bartolomeu Campos de Queirós (1944- 2012) a ser relançado pela Global. Esta semana a editora anunciou que passa a deter os direitos de toda a obra dele.

REEDIÇÃO – 2

Dicionário incomum

O Pai dos Burros, de Humberto Werneck, ganha novos 900 lugares-comuns e frases feitas como “o país acordou” e “bombar nas redes sociais” em sua segunda edição – a ser lançada pela Arquipélago no fim do mês.

RESISTÊNCIA – 1

Vila em Guarulhos

Numa época em que o mercado editorial está apreensivo com o início da venda de livros físicos por parte da Amazon– anunciada na quinta-feira –, a Livraria da Vila se prepara para inaugurar uma loja de cerca de 700 m² no Shopping Maia, em Guarulhos.

RESISTÊNCIA – 2

Outras primaveras

A Liga Brasileira de Editores promove a Primavera dos Livros no Rio entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro. Na sequência, as editoras independentes vão a Belo Horizonte. A feira, lá, será entre 5 e 9 de novembro. E em janeiro estarão em Salvador.