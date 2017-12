Exposição no Museu da Língua Portuguesa propõe reflexão sobre identidade a partir do design gráfico

EXPOSIÇÃO

Uma reflexão sobre identidade a partir do design gráfico

Depois de homenagear vários escritores e o músico Cazuza, o Museu da Língua Portuguesa abre, na quinta, a Exposição Internacional de Cartazes AGI, feita com a Alliance Graphique Internationalle (AGI) – foi ela quem pediu para seus associados convidarem um jovem artista a criar um cartaz baseado na história do design gráfico brasileiro. A curadoria é de Kiko Farkas e Rico Lins, nomes conhecidos do mercado editorial, e serão exibidos cerca de 200 trabalhos inéditos, como o que pode ser visto abaixo, feito por Sophia Martineck a pedido de Henning Wagenbreth. A artista, aliás, participa, no dia 23, na Bienal e depois no Instituto Goethe, de leitura musicada em homenagem Stevenson. Entre os outros designers com cartazes no museu estão Guto Lacaz e Max Kismann.



HOMENAGEM

Festa para Hélio Pólvora

O 5º Festival Nacional do Conto, a ser realizado entre 20 e 24 de maio em Florianópolis, vai homenagear o baiano Hélio Pólvora com uma exposição – que percorrerá ainda 22 cidades catarinenses – e mesas sobre o autor. A homenagem será estendida ao Nordeste, e escritores da região serão convidados.

DIREITOS

Infantil na Inglaterra

Ganhador do Jabuti em 2007, o infantil Felpo Filva, de Eva Furnari, será publicado na Inglaterra pela Pushkin Press com tradução de Alison Entrekin, que já verteu para o inglês obras de autores como Clarice Lispector e Chico Buarque.

JUVENIL

O skate e a cidade

Desequilibristas é o título do livro que o artista plástico, músico, desenhista, escultor – e skatista – Manu Maltez lança pela Peirópolis, na Bienal.

A obra transita por diversas linguagens e traz, além de poemas-manifesto, dezenas de desenhos feitos a nanquim (abaixo) que retratam o movimento skatista e sua presença no espaço urbano.

ESTREIA

Incômodo poético

Depois de 20 anos de jornalismo, com passagens pela Globo e ESPN, entre outras emissoras, André Argolo deixou o ofício para se dedicar à escrita. Fez um curso de formação de escritor, e foi lá que nasceu Vento Noroeste, livro de poemas que a Patuá lança em breve. O título vem do vento mais quente e incômodo do litoral sudeste – e que antecede tempestades.

NÃO FICÇÃO

Ditaduras atuais

Escola dos Ditadores – Dentro da Luta Global pela Democracia, de William J. Dobson, será lançado em setembro pela Edipro, com prefácio colunista do Estado Mac Margolis.

INFANTIL

O sapo de Ruffato

O primeiro infantil de Luiz Ruffato fica pronto na próxima semana, para a Bienal do Livro. A História Verdadeira do Sapo Luiz ganhou ilustrações (abaixo) de Ionit Zilberman e sairá pela Dsop, editora que anda investindo forte na construção de seu catálogo – na Flip, ela relançou Amanhecer Esmeralda, de Ferréz, e apresenta, também na Bienal, Cortázar – Notas Para Uma Biografia, de Mario Goloboff.