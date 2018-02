Estúdio de animação DreamWorks vai editar livros

A americana DreamWorks, responsável por animações de sucesso como Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar e Como Treinar Seu Dragão, anunciou nesta segunda-feira que vai começar a publicar livros em papel, e-book e aplicativos, ao invés de licenciar a marca, como vinha fazendo.

O grupo Perseus, parceiro no projeto, cuidará do comercial e da distribuição dos títulos, que devem sair nos Estados Unidos antes das férias de fim de ano. Ex-Disney e com vasta experiência na edição de livros infantis, Emma Whittard será a editora da DreamWorks Press, que contará, ainda, com profissionais que terão a missão de levar o catálogo para outros países.



No Brasil, os títulos originados dos filmes saíram por editoras diversas. Como Treinar o Seu Dragão, por exemplo, está no catálogo da Intrínseca. Richmond, Ciranda Cultural e Caramelo já publicaram Shrek.