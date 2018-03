Escritor Luís Martins tem nova coletânea de crônicas

Por Guilherme Sobota e Ubiratan Brasil

Luís Martins (1907-1981) – escritor, jornalista e crítico de arte, cronista do Estado por 36 anos – ganha material especial em 2017, em homenagem aos seus 110 anos de nascimento. Melhores Crônicas Luís Martins é publicado agora pela Global Editora e traz vários exemplos das mais de 7 mil crônicas do escritor publicadas no jornal. Ana Luisa Martins, sua filha, assina o prefácio e a seleção da edição. Os textos abordam aspectos de São Paulo, tocando também em dilemas humanos mais amplos. Martins teve um longo relacionamento com a pintora Tarsila do Amaral, autora de São Paulo, 1924, obra reproduzida na capa do livro.

NOVO

Clarice

Como Clarice Lispector Pode Mudar Sua Vida é o título do novo livro da escritora e editora Simone Paulino, que sai agora em março pela Buzz. A obra – um relato confessional que conta o encontro de Simone com a obra de Clarice – é destinada ao público em geral, “para o brasileiro comum”, como resume a autora. A tiragem é de 10 mil exemplares, três ou quatro vezes maior do que a média de mercado por aqui.

O livro “fura” um bloqueio interessante: à parte a reedição da biografia Clarice, de Benjamin Moser, pela Companhia das Letras, tudo de Clarice sai pela Rocco. O novo livro foi autorizado pela família.

REVISTA

‘Apocalipse’

A Lote 42 lança na Feira Plana – entre 17 e 18/3, na Casa Plana, no centro, e no Pavilhão da Bienal – a próxima edição da revista Mó. A publicação só tem textos de autores mortos e nesta edição vai abordar o tema “apocalipse”. Entre os autores, Leonard Cohen, José Saramago, Paulo Leminski, Nostradamus e Paulo Francis. As ilustrações são do artista Jaca.

PARCERIA

Ensinamentos

A editora Boa Nova vai repetir uma parceria com Mauricio de Sousa para lançar, em abril, Chico Xavier e Seus Ensinamentos, escrito por Luis Hu Rivas e Ala Mitchell com ilustrações do desenhista da Turma da Mônica. No livro, um personagem vai levar lições do médium para a turma do Limoeiro.

CHEGOU

Jovem adulto

Best-seller do The New York Times, o livro Caraval, da norte-americana Stephanie Garber, chega ao Brasil ainda neste semestre pela Novo Conceito. A história de um laço entre duas irmãs teve os direitos para o cinema adquiridos pela 20th Century Fox, e um dos produtores de Divergente está envolvido no projeto.

INSTITUTO

Mobilização

A Estação das Letras – espaço dedicado à literatura no Rio – comemora 21 anos este mês e aproveita o aniversário para lançar o Instituto Estação das Letras (IEL), que tem como um dos membros do conselho curador o poeta Ítalo Moriconi Jr. O IEL nasce para ampliar, nacionalmente, projetos que já existiram na Estação. Um dos objetivos é mobilizar a população de baixa renda com oficinas de criação e trabalhar em ações em hospitais, asilos, abrigos e outros espaços.