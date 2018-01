LIVRARIA

Em crise, mercado editorial cria pós-graduação para livreiros

Em 2014, última vez que a Associação Nacional de Livrarias contou, havia 3.095 livrarias no Brasil – 386 a menos que em 2012 e 416 a menos que em 2010. Não se sabe ao certo quantas restam hoje, mas a julgar pelas recentes notícias de encerramentos vindas de Norte a Sul, o número que a ANL vai apresentar em março do ano que vem será ainda menor. A realização do levantamento, com novos critérios, será anunciada em sua convenção anual, em agosto, quando ela começa, também, a buscar patrocínio para fazê-lo. São tempos difíceis para todo o mercado editorial, embora Bernardo Gurbanov, presidente da entidade, veja sinais de melhora. Para ele, Cultura e Fnac não teriam se juntado se não apostassem no futuro. Um futuro, ele teme, com uma hiperconcentração. Outra novidade a ser anunciada é a criação de uma pós-graduação, junto ao curso de Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e Política, para formação e capacitação de livreiros, com duração de 18 meses e coordenação de José Castilho Marques Neto.

NÃO FICÇÃO

Narcoliteratura

Lançada de forma independente, Perigosa, de Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa, também conhecida como a ‘Baronesa do Pó’ e que inspirou Gloria Perez na novela A Força do Querer, começa a ser vendido pela Novo Século no fim da semana.

FICÇÃO

Olhar sobre a Índia

A Globo lança, em agosto, O Filho de Todos, mais recente livro da indiana Thrity Umrigar. E aproveita para relançar o best-seller A Distância Entre Nós, A Primeira Luz da Manhã, O Tamanho do Céu e Um Lugar Para Todos.

JUVENIL

Universo mítico

Abecedário de Personagens do Folclore – E Suas Histórias Maravilhosas apresenta 141 personagens do folclore nacional de diversas origens – indígena, africana, europeia e oriental – por meio de verbetes. Pesquisa inédita de Januária Alves, a obra, que tem ilustrações de Berje e será lançada pela FTD e Edições Sesc no fim do mês, traz figuras conhecidas, como o Saci, e menos conhecidas, como o Poronominare (acima):

*

“Senhor dos animais e das árvores, falante de várias línguas. Bem-humorado, malicioso, sem escrúpulos. Talvez por possuir essas características, Poronominare relacionado a outra personagem, o Macunaíma. Em suas aventuras, Poronominare sempre vence. É́muito esperto, astucioso e vingativo com quem lhe faz mal.”

CLÁSSICO

Ficção científica

A Rádio Londres comprou os direitos de Hard to be God (1964), clássico da ficção científica soviética de Arkady and Boris Strugatsky. A obra conta a história de Don Rumata, que é mandado a um reino medieval com ordens de salvar o que ele puder. Sai ainda este ano.

FLIP

À flor da pele

Quem passar pela Casa Santa Rita da Cássia na quinta e sexta de Flip poderá sair de lá com uma frase de Lima Barreto tatuada, com henna, no corpo. Basta escolher uma e entrar na fila. Não vai custar nada.