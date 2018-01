Editoras vão às compras na Feira do Livro Frankfurt

FRANKFURT

Em feira pouco concorrida, editoras fazem suas apostas



É consenso entre os editores em Frankfurt que está sendo uma feira morna, sem grandes novidades e concorrência. Tanto que, para comprar três livros do mais recente Prêmio Nobel de Literatura, o francês Patrick Modiano, a Record só precisou de um pouco de sorte. De uma reunião marcada para tratar de outros livros, a editora Renata Pettengill saiu com os direitos de Fleurs de Ruine, Chien de Printemps e Remise de Peine – todos mais antigos. Quando o Nobel é anunciado – e nos últimos anos tem coincidindo com a feira –, o vencedor atrai a atenção de várias editoras e a venda pode ser decidida em leilão – o que deve ocorrer com o livro mais novo. Na Estante Virtual, na quinta, os títulos esgotados da Rocco venderam como pão quente – 232 no total. Só para ter uma ideia, em toda a história do portal que reúne os sebos, foram vendidos 330 exemplares da obra de Modiano.

FICÇÃO

Nova York e a bolsa

Concorrido, The Longings of Jende Jonga, da camaronesa de 33 anos Imbolo Mbue, foi comprado pela Globo. A história tem início em 2007, pouco antes da crise, e trata de um imigrante africano que trabalha como motorista para um executivo da Lehman Brother em NY.

CONTO

A redescoberta de Berlin

Para a escritora Lydia Davis, Lucia Berlin (1936-2004), pouco publicada, poderia ser comparada a Nobel Alice Munro. Dela, a Companhia das Letras lançará A Manual For Cleaning Woman, com contos sobre o cotidiano das mulheres, alguns com conteúdo autobiográfico.

ROMANCE – 1

Finalista do Booker

J., livro que pode dar a Howard Jacobson o segundo Booker Prize – o primeiro foi por A Questão Finkler –, se passa num cenário em que a memória coletiva desapareceu e o passado é um lugar perigoso a ser visitado. Sairá pela Bertrand.

ROMANCE – 2

O novo Carré

Royaume, novo romance de Emmanuel Carrere, foi adquirido pela Alfaguara. A obra resgata São Paulo e São Lucas para contar a história do início do cristianismo. Já a Suma de Letras, do mesmo grupo Objetiva, publicará Revival, livro de Stephen King que ainda não saiu nos Estados Unidos.

NÃO FICÇÃO

Conflito de ideia

Entre as aquisições da Unesp está Affinités Révolutionnaires, de Michel Levy e Olivier Besancenot, sobre a clássica discussão entre movimentos anarquistas e marxistas. Além disso, ela está fechando a venda de Abolition para a Rússia. O livro de Emília Viotti integra o catálogo em inglês da editora,

INFANTIL

Sempre Ziraldo

A Noruega está interessada em editar livros do Ziraldo e Sonhos em Amarelo – O Garoto que não Esqueceu Van Gogh, de Luiz Antonio Aguiar. Mas até agora, de concreto, a Melhoramentos vendeu Flicts e O Menino Quadradinho, do cartunista, para Israel.

JUVENIL

Mais distopia



A estreia do filme Maze Runner triplicou o interesse pelos livros da série de John Dashner que deram origem a ele, diz a V&R. A editora aproveitou a feira – onde o filme é amplamente promovido – para comprar mais um título do autor. Trata-se de uma segunda prequel da série, que está prevista para ser publicada em 2016.