Editoras aderem e 750 títulos entram no Kindle Unlimited

O programa de assinaturas de livros da Amazon, o Kindle Unlimited, inclui a partir de hoje 750 novos títulos em português de 20 editoras, entre elas, Planeta, Melhoramentos, Geração Editorial e Paulus.

Dentro da nova seleção estão nomes como Mario Prata, Ferréz, Rubem Alves, Ziraldo, Tati Ferreira, Osho, Niall Ferguson e edições recentes de clássicos como Charles Dickens, Franz Kafka e Mark Twain. O programa permite que os leitores acessem e-books em português mediante uma mensalidade de R$19,90. A Amazon não divulga o número total de assinantes. Segundo o gerente-geral para eBooks Kindle da Amazon.com.br, Ricardo Garrido, os leitores do programa passam a dedicar 30% mais tempo à leitura.

“Existe um receio de que o modelo de assinatura canibalize a venda avulsa. O que temos verificado é que isso não acontece: em geral, há um aumento de até 4 vezes nas vendas dos títulos que entram no programa”, diz. Entre os motivos citados para o aumento, estão maior relevância da obra no sistema de buscas do site e listas de mais vendidos.

AINDA

‘Falta de interesse’

Várias editoras optam por não disponibilizar livros no Kindle Unlimited: editores consultados pela coluna – de casas pequenas, médias e grandes – alegaram motivos como falta de transparência nos dados oferecidos pela Amazon, ausência de vantagens e até pura falta de interesse no programa.

TV

Dois irmãos

Graças ao sucesso da minissérie exibida pela Globo, o livro Dois Irmãos, de Milton Hatoum, está próximo de atingir a marca de 200 mil exemplares vendidos, desde que foi lançado, em 2000. Antes da exibição na TV, a obra já tinha vendido cerca de 160 mil volumes.

EUROPA

Primavera literária

Juan Pablo Villa-Lobos e Teolinda Gersão são dois novos nomes confirmados para o Printemps Littéraire Brésilien 2017, festival literário idealizado por Leonardo Tonus, professor da Université Paris-Sorbonne. O evento entre março e abril leva uma comissão de 30 nomes do meio editorial a quatro países para promover a formação de estudantes em letras inscritos nos cursos de português em instituições europeias.

HOMENAGEM

Mário e Oswald

Zé Miguel Wisnik vai ministrar a conferência de abertura da semana MariOswald – Cem anos de Uma Amizade, que o CCSP promove entre os dias 25 e 30 de abril.

*

O evento também terá uma “showferência” de Tom Zé, um flashmob no centro da cidade, debates com Luiz Ruffato, Cristóvão Tezza, Cacá Carvalho, Carlos Augusto Calil, uma mostra com filmes favoritos de Mário, uma entrevista com a filha de Oswald, Marília, a exibição de um filme raro do acervo sobre os bastidores de Rei da Vela, um monólogo sobre a máquina de escrever de Mário, shows de Yara Rennó, Max de Castro e Elo da Corrente e uma apresentação de Ronaldo Fraga.

MULHERES

Números

Como parte de uma programação especial relacionada ao Dia da Mulher, na quarta, a Saraiva divulgou alguns dados de consumo: 60% dos clientes da rede são mulheres; elas consumem 20% mais livros do que os homens, e as categorias que o público feminino mais procurou em 2016 é literatura estrangeira (romance) e literatura juvenil.