Editora Vieira & Lent encerra as atividades e faz promoção para zerar estoque

Criada em 2002 por Cilene Vieira e responsável pela publicação de obras de divulgação científica para adultos e, desde 2009, também para pequenos leitores, a Vieira & Lent anuncia que encerra as atividades na virada do ano.

A editora, que já publicou 130 títulos com tiragem média de 2 mil exemplares – e reimprimiu cerca de 50 deles, alguns até 10 vezes – está no azul por causa de uma grande venda de livro infantil para uma secretaria de educação. Mas o mercado editorial foi ficando em situação complicada e Cilene não gosta do rumo que as coisas estão tomando – ela não gosta, por exemplo, da ideia de vender diretamente para o leitor, algo que considera um desrespeito à cadeia do livro. Tampouco quer mudar a linha editorial, fazer livros pagos, trabalhar com pequenas tiragens ou depender de compras governamentais.

“Não considero a possibilidade de mudar a linha editorial que gerou a criação da editora. Ocupo um nicho único no mercado, com livros escritos, em sua maioria, por jovens autores nacionais. Editar por editar é fácil e tem milhares de editoras por aí. O desafio é se manter firme em sua linha editorial e não se trata de um negócio com corrida desenfreada para gerar lucro.”

Mas gerar receita se tornou uma necessidade, ela explica, “já que o mercado não atua/responde como antes”. Ela já experimentou publicar ficção para sentir a receptividade do mercado. Os infantis seguem a linha da Vieira & Lent e são da área de educação científica. “Mas editar infantil é apenas uma seção, um selo, nunca foi meu desejo ter uma editora de livros infantis, não é minha vocação”,explica.

Além da questão da diminuição das vendas, ela cita outros entraves, como o abrupto cancelamento do cartão BNDES usado para financiamento de produção (papel e gráfica). “Isso aconteceu comigo justamente num período em que eu lançava quatro novos títulos e oito reimpressões. Foi um baque e comecei a pensar em encerrar. O Brasil que se desenhava não seria receptivo a pequenos empreendedores”, contou. Isso ocorreu no segundo semestre de 2013. “Minha independência, no sentido rigoroso do termo, sempre foi muito preciosa. A única coisa que não consigo abrir mão.”

Até o dia 30 de novembro, os livros que sobraram da divisão que a editora fez com seus autores serão vendidos pelo site da Vieira & Lent com 50% de desconto. “Achei que seria gentil com nossos leitores”, conclui a editora.