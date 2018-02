Editora quer tornar mais fácil a vida de turistas estrangeiros em São Paulo

GUIA

Editora quer tornar mais fácil a vida de turistas estrangeiros

Dois guias previstos para março prometem ajudar turistas estrangeiros a conhecer São Paulo – a pé. Eles integram a coleção da Narrativa Um de roteiros históricos e a pé e serão os primeiros em inglês. São Paulo 10 Walking Tours, para todas as idades, foi escrito por vários autores, como o designer Celso Longo, o arquiteto Michel Gorski e o brasilianista Jeff Lesser. A organização é do editor e historiador Roney Cytrynowicz. Já Piecing Together São Paulo: An Insider’s Guide. Food, History and Culture in a Bustling Metropolis foi feito pelos irmãos Aron Lesser e Gabriel Lesser (brasileiros e americanos), de 22 anos, estudantes da Brown University, e é destinado a jovens que querem conhecer também os bares, baladas e comidinhas. Os mapas e ilustrações (acima) das duas edições, à venda num primeiro momento só no Brasil e em papel, são de Veridiana Scarpelli.

ENCONTRO

Português para todos

São Pedro do Estoril, em Portugal, sedia, de 2 a 7/2, o 1.º Encontro de Literatura Infantojuvenil da Lusofonia – com a presença de Pepetela, Mia Couto, Ondjaki, Ana Maria Machado e Ziraldo, entre outros autores.

BEST-SELLER

Cinco de sete

Segundo levantamento da Entertainment Week, Ken Follett, com Eternidade por um Fio, foi o nome mais repetido nas listas de mais vendidos no fim do ano em cinco dos sete países considerados: Noruega, Espanha, Alemanha, Nova Zelândia e Suíça. Aqui, onde ele vendeu 50 mil exemplares, segundo a editora, e na China ele não aparece.

DIGITAL

A nova da Amazon

Nos EUA, os professores já podem criar seus próprios livros didáticos digitais para alunos acessarem pelo Kindle. É que a Amazon acaba de anunciar a criação do Kindle Textbook Creator, uma plataforma ligada à KDP Edu – por suas vez vinculada à plataforma de autopublicação da empresa, a KDP.

GASTRONOMIA

Receita premiada

Eu Sou Camarão Ensopadinho com Chuchu, livro de Roberta Sudbrack editado pela Tapioca, ganhou dois prêmios no Gourmand Cook Book Award: melhor chef mulher e melhor livro de receitas inovadoras.

REEDIÇÃO

‘Morangos mofados’

A nova edição de Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, será lançada pela Nova Fronteira até o fim do mês. Para fevereiro está prevista a reedição de Teatro Completo.

BIOGRAFIA

Uma vida épica



Uma nova biografia de Michelangelo vai chegar às livrarias brasileiras. Escrita pelo crítico de arte Martin Gayford, Michelangelo – His Epic Life, publicada originalmente em 2013, conta a vida do criador da Pietà em edição ricamente ilustrada – a Cosac Naify prevê ainda mais imagens para o volume que lança em outubro com tradução de Donaldson M. Garschagen e Renata Guerra.

NÃO FICÇÃO

Com as próprias mãos

Linchamentos: A Justiça Popular no Brasil, do sociólogo José de Souza Martins, será lançado pela Contexto no fim do próximo mês.

INDEPENDENTE

Quatro anos



Entre os lançamentos que a Patuá faz na sua festa de aniversário, dia 21/2, no Canto Madalena, está (…) ou reticênciasentreparênteses, com poemas e desenhos (acima) de Leonardo Mathias. Ele é responsável por muitas das capas da editora – uma delas é a de O Titereiro, Algum Velho Álbum e Vinte Poemas de Amor, que o repórter do Estado Edison Veiga lança dia 29.

****

