ARTE

Editora prepara livro com 165 cartas escritas por Van Gogh



Os 125 anos da morte de Vincent Van Gogh (1853-1890) estão sendo lembrados pelo museu do pintor, em Amsterdã, com a exposição When I Give, I Give Myself. Ela mostra as respostas dadas por artistas, como Yayoi Kusama, e escritores, como Arnon Grunberg (que estará aqui no fim do mês para o Café Amsterdã), a cartas escritas por Van Gogh. No Brasil, a homenagem ficará para o primeiro semestre de 2016, mas vale esperar. A 34 trabalha na edição de um livro, para a coleção Fábula, que terá 165 cartas escolhidas, comentadas e traduzidas por Jorge Coli e Felipe Martinez. O foco desta seleção é sua formação e desenvolvimento como artista e o volume vai incluir correspondências enviadas a destinatários variados – o irmão Theo, seu maior interlocutor, Paul Gauguin e Emile Bernard são alguns deles. Boa parte desse acervo (foto) pode ser conferido no site vangoghletters.org.

POESIA

Versos de Israel

Poeta mais traduzido de Israel na atualidade, Ronny Someck volta ao Brasil em novembro para lançar Carta a Fernando Pessoa pela Annablume. O volume contém poemas já publicados em Gol de Esquerda (2012) e textos recentes. Moacir Amâncio é o tradutor e organizador da obra. Someck estará na Feira de Porto Alegre e deve participar de encontro em SP.

(Em 2012, conversei com ele e com o poeta árabe Khalid Al-Maaly: A harmonia do encontro através da palavra)

PSICANÁLISE

Novas traduções

Por falar em Porto Alegre, a gaúcha L&PM lança, em setembro, Além do Princípio de Prazer, e, em novembro, Inibição, Sintoma, Angústia – ambos de Freud e traduzidos do alemão.

E-BOOK

O discurso de aceitação

Mais recente título do francês Patrick Modiano (acima), Para Você Não Se Perder no Bairro chega às livrarias, pela Rocco, no início de setembro. Para marcar o lançamento, a editora fez um e-book, a ser oferecido gratuitamente, com o discurso de Modiano na Academia Sueca, no ano passado, quando ele ganhou o Nobel.

*

O novo romance de Modiano, traduzido por Bernardo Ajzenberg, tem como protagonista um escritor obrigado a se envolver com estranhos e a rever fatos da infância depois que sua solitária rotina é alterada.

FANTASIA

De meninos e demônios

Nascido em Londres em 1990, Taran Matharu é filho de mãe brasileira e pai indiano. Vítima de preconceito na infância, ele encontrou refúgio na literatura – de fantasia, especialmente. Popular no Wattpad, com seis milhões de leitores, ele terá O Aprendiz, o primeiro da trilogia Conjurador, lançado em setembro pela Galera Record.

BEST-SELLER

Um ano na lista

Se Eu Ficar, livro de Gayle Forman que virou filme, completa esta semana um ano nas listas de mais vendidos – foram 300 mil exemplares desde o lançamento. Para Onde Ela Foi, a sequência, vendeu a metade.

INDEPENDENTE

Lançamento coletivo

Entre os títulos da potiguar Jovens Escribas previstos para 2015 estão Corvos na Chuva, de Ernane Ssó, e Miss Tatoo, de Luiz Roberto Guedes. Neste sábado (15), na Canto Madalena, às 17 horas, serão lançados vários títulos dela, como a antologia Amigos do Pelo, e das editoras Patuá e do Burro.

LIVRARIA

Amazon sob demanda

A Amazon, que há um ano vende livros físicos no País, já testa o serviço de impressão sob demanda. Ou seja, alguns títulos de editoras que só publicam e-books estão sendo oferecidos, “por encomenda”, em “capa comum”. Deve vir de fora, já que o preço é alto.