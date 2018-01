Editora prepara guia com 101 escritores contemporâneos

GUIA – 1

Um roteiro para conhecer a literatura contemporânea

A Dublinense prepara para a segunda quinzena de agosto o lançamento de Por Que Ler Os Contemporâneos? – Autores Que Escrevem o Século 21, uma espécie de enciclopédia literária sentimental que está sendo construída por uma centena de escritores, professores e críticos brasileiros. Para a obra, que funcionará como um guia de leitura de escritores contemporâneos, eles produziram verrbetes sobre 101 autores (mais estrangeiros do que brasileiros) – com uma breve biografia, um panorama das principais obras, características, etc. A organização é de Léa Masina, Daniela Langer, Rafael Bán Jacobsen e Rodrigo Rosp. Estarão no guia nomes como Alan Pauls, Lobo Antunes, Cormac McCarthy, David Foster Wallace, Enrique Vila-Matas, Haruki Murakami (foto), Thomas Pynchon, Chico Buarque e Luiz Ruffato. No blog, outros autores da lista e os resenhistas.

*

Outros autores: Chuck Palahniuk, Gonçalo M. Tavares, Ian McEwan, J. M. Coetzee, Jonathan Franzen, Jonathan Safran Foer, Michel Houellebecq, Ondjaki, Paul Auster, Philip Roth, Ricardo Piglia, Roberto Bolaño, Salman Rushdie, Umberto Eco, Bernardo Carvalho, Cristovão Tezza, João Gilberto Noll, Marcelino Freire, Sérgio Sant’Anna, etc.

*

Entre os resenhistas estão Carlos Henrique Schroeder, Cíntia Moscovich, Tailor Diniz, Luiz Paulo Faccioli, Daniel Galera, Reginaldo Pujol Filho, Eric Novello, Rodrigo Rosp, Ricardo Barberena, Fernando Mantelli, Luisa Geisler, Daniela Langer, Monique Revillion, Taize Odelli, Cíntia Lacroix, Luis Dill, Léa Masina, Samir Machado de Machado, Arthur Tertuliano, Juremir Machado, Carlos André Moreira, Charles Kiefer, Donaldo Schüler, Altair Martins, Diego Grando, Rafael Bán Jacobsen, Leila de Souza Teixeira e Antônio Xerxenesky.

GUIA – 2

As independentes

Está previsto para setembro o lançamento de Histórias de Editoras Independentes, um guia com a relação das casas empenhadas na publicação e divulgação da literatura brasileira contemporânea – incluindo, aí, os autores estreantes. O livro catálogo está sendo editada por Eduardo Lacerda, mas não levará o selo de sua Patuá – será uma obra independente que estará disponível para download gratuito e impressão local.

*

Cada editora – devem ser 50 no total; ainda dá tempo de entrar na obra – terá quatro páginas para contar sua história e deixar as informações básicas: proposta editorial, principais títulos, ficha técnica e contatos.

POESIA – 1

Ao vencedor, o livro

Formol, do poeta André Oviedo, a melhor obra do concurso Meu Livro é DoBurro, sairá em outubro, com tiragem de 400 exemplares, pelo Selo DoBurro.

POESIA – 2

Os próximos

A coleção Ciranda da Poesia, da editora Uerj, lança ainda este mês Renato Rezende por Eduardo Guerreiro B. Losso. E depois, Manuel de Freitas por Luis Maffei.

BESTSELLER

Empurrão do filme

Segundo a BookScan, foram vendidos em junho mais de 110 mil exemplares de A Culpa É das Estrelas (Intrínseca), de John Green. O filme estreou dia 6.

COLEÇÃO

Do latim

A editora da Unicamp apresenta, em setembro, os dois primeiros volumes da coleção Bibliotheca Latina: Poesia Didática e Épica 1. A série, coordenada por Paulo Sérgio Vasconcelos e Matheus Trevizam, é dedicada ao estudo, por gêneros, da literatura latina. Os volumes trazem uma introdução didática dos temas, comentários a respeito da bibliografia crítica e uma antologia de textos em latim e português.

*

Entre os títulos, Fábula (Fedro, Aviano), de Brunno Vieira e João Batista Prado; Comédia (Plauto, Terêncio), de Isabella Cardoso; e Diálogo Filosófico (Sêneca, Cícero), de Sidney Calheiros de Lima.

NÃO FICÇÃO

Em busca do pai

Recém-lançado nos EUA, The Most Dangerous Animal of All – Searching For My Father and Finding The Zodiac Killer é a história de Gary L. Stewart, escrita por ele e pela jornalista Susan Mustafa. Na busca por suas origens, ele descobre que seu pai biológico é um famoso serial killer. Sairá pela Bertrand.

JUVENIL

Em busca da mãe

Rooftoppers, de Katherine Rundell, no prelo da WMF Martins Fontes para 2015, conta sobre Sophie, adotada depois de um naufrágio, e que, aos 12, prestes a ser mandada para uma escola rígida, vai com o pai adotivo à França atrás de sua mãe