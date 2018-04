Editora Piu lança livro de H. G. Wells para adolescentes

Por Ubiratan Brasil e Guilherme Sobota

Focada exclusivamente em livros infantojuvenis, a Editora Piu se apoia em títulos de domínio público que nunca foram lançados no Brasil. A estreia do catálogo foi com Bichólogo e agora está para sair As Aventuras de Tommy, de H. G. Wells e com tradução e apresentação de Eduardo Bueno.

“Vamos publicar também as histórias do Pequeno Patachu, de Tristan Derème, que teria inspirado Saint-Exupéry a escrever O Pequeno Príncipe”, conta Paula Taitebaum, uma das editoras. “A Embaixada da França nos concedeu o apoio para a tradução, mas colocamos este projeto no Catarse (plataforma de financiamento coletivo) para viabilizar investimentos de tratamento de imagem e impressão.”

As histórias do menino Patachu foram criadas pelo poeta francês Tristan Derème em 1929 e publicadas originalmente em dois volumes: O Pequeno Patachu e As Histórias de Patachu. A Piu vai publicar assim, em dois volumes.

ADAPTAÇÕES

Livro x telinha

A Rede Globo vai lançar uma obra chamada Caderno Globo – Assista a Esse Livro, com reflexões sobre adaptações literárias e formas de incentivo à leitura. A publicação reunirá textos inspirados na adaptação de Dois Irmãos, e será lançada no dia 22/1, na Livraria Cultura da Avenida Paulista, às 14h, com participação de Milton Hatoum, Maria Camargo e Luiz Fernando Carvalho. O Caderno estará disponível gratuitamente em um aplicativo.

*

E-books

Em breve, o projeto também vai publicar e-books de títulos adaptados para a TV com cenas conectadas. O primeiro a ser relançado no formato será Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, em parceria com a Companhia das Letras, e já estão programados também Dois Irmãos (Milton Hatoum), O Canto da Sereia (Nelson Motta) e O Homem Que Sabia Javanês (Lima Barreto).

LANÇAMENTO – 1

Identidade de gênero

O próximo livro a sair pelo selo infantil Boitatá, da Boitempo, é da escritora e ilustradora Janaina Tokitaka. Pode Pegar! (foto ao lado) deve chegar às livrarias entre fevereiro e março e aborda costumes culturais relacionados à identidade de gênero. O livro, o 42.º da autora, foi escrito para crianças em fase de alfabetização.

LANÇAMENTO – 2

Cristão

A Thomas Nelson Brasil publicará obras do mineiro Asaph Borba, influenciador da comunidade cristã, segundo a editora. Com previsão de lançamento ainda no primeiro trimestre de 2017, a casa vai lançar os dois primeiros livros do autor – De um Pai Para Seus Filhos e Adoração: Quando a Fé se Torna Amor. Borba é cantor e compositor lançado pela Som Livre.

CONSULTA

Luís Martins

O acervo do poeta, romancista, crítico de arte e jornalista Luís Martins, cronista do Estado entre 1945 e 1981, está disponível no Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Casa de Rui Barbosa. São documentos pessoais, da produção intelectual e sua correspondência com escritores consagrados como Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Ciro dos Anjos, Mário de Andrade. O site para consulta é o: acervos.casaruibarbosa.gov.br.