MERCADO

Editora estreia catálogo com livro baseado no ‘Poema Sujo’

A Vento Leste prepara sua chegada ao mercado editorial no mês de setembro. Será também a estreia da fotógrafa Monica Schalka como editora. Alguns títulos já estão em fase de produção. Outros, na captação de recursos. O foco não será somente a fotografia, embora ela esteja presente nesses primeiros volumes. Há a ideia de publicar também literatura. Entre os primeiros lançamentos, Guaraná – O Olho da Floresta, com imagens de Du Zuppani e textos de Ana Augusta Rocha; e Na Trilha do Cangaço – O Sertão Que Lampião Pisou, registro fotográfico premiado de Marcio Vasconcelos. Dele, a editora publica também Visões de um Poema Sujo (foto), projeto baseado no poema de Ferreira Gullar e vencedor, em 2014, do Marc Ferrez. Para o lançamento, está prevista uma mostra em São Paulo.

DIGITAL

Breves histórias

O Fiel Carteiro, editora 100% digital, lança, na Flip, Partículas Subatômicas – Microcontos Brasileiros. Organizada por Luiz Ruffato e José Santos, a obra contará com textos – de cerca de 140 caracteres –, de 24 autores. No lançamento, no entanto, o e-book virá com 15 microcontos. Os outros serão publicados, dois a dois, nos meses seguintes. Haverá edições em cinco línguas e versão em audiolivro, em parceria com a Ubook.

*

Entre os autores, Rodrigo Ciríaco, Ivana Arruda Leite, Fernando Bonassi, Cidinha da Silva, Andrea del Fuego, Rogério Pereira e Sidney Rocha. O lançamento será na Casa Coworking Publishnews, em bate-papo com Ruffato.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CRÔNICA

O texto e a cidade

Inspirados pela música de Arlindo Cruz, Marcelo Moutinho e Luiz Antonio Simas organizam O Meu Lugar, com 35 crônicas sobre bairros do Rio. Aldir Blanc, Nei Lopes, Alberto Mussa, Xico Sá, Bruna Beber, Alexandra Lucas Coelho, Paulo Roberto Pires e Moacyr Luz são alguns dos autores. Sairá pela Mórula em outubro.

FESTIVAL

Lina em SP

A chilena Lina Meruane, de Sangue nos Olhos (Cosac Naify), participa da Pauliceia Literária, entre 24 e 26/9. Ela dividirá a mesa com Carlos Heitor Cony. A programação completa sai na terça.

HOMENAGEM

Centenário de Barthes



Abre, também na terça, na Casa das Rosas, exposição em homenagem aos 100 anos de Roland Barthes (foto). Neste dia, começa o colóquio internacional, organizado pela USP, que vai discutir, até sexta, a pluralidade da obra do intelectual francês.

CLÁSSICO

Cervantes e Sade

Especialistas do mundo todo na obra de Miguel de Cervantes (1547-1616) se reúnem em São Paulo, de 29/6 a 3/7, para a 9.ª edição do Congresso Internacional da Asociación de Cervantistas, na USP.

*

E pesquisadores e leitores de Marquês de Sade (1740-1814) estarão na Casa Guilherme de Almeida no sábado, dia 29, para tarde de debates acerca da obra do polêmico escritor.

COLETIVO

Manifesto artesanal

A edição artesanal que o coletivo Dulcineia Catadora fez do Manifesto Comunista, com a Boitempo, estará à venda na Flip.