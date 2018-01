Dois lançamentos apresentam a obra da poeta Orides Fontela à nova geração

POESIA

Dois lançamentos apresentam Orides Fontela à nova geração

Em 2009, a poeta Orides Fontela (1940-1998) apareceu no sonho de Gustavo de Castro intimando-o a encontrar seus poemas perdidos. Ele obedeceu. Voltou ao apartamento de Gerda Schoeder, com quem Orides viveu no fim da vida, e encontrou alguns textos inéditos. A pesquisa continuou em outras gavetas e em outras conversas, e o resultado virá a público entre meados de novembro e o início de dezembro em duas obras. O Enigma de Orides, escrito por Castro com o apoio do Projeto Rumos, do Itaú Cultural, é uma espécie de romance-reportagem-biografia sobre um dos principais nomes da Geração 60, com depoimentos de, entre outros, Antonio Candido e Davi Arrigucci Jr. O outro é um volume com toda sua poesia, incluindo as 23 garimpadas agora. A edição é da Hedra.

ADAPTAÇÃO

‘Desnorteio’ no cinema

Desnorteio, romance premiado de Paula Fábrio, sobre família, loucura e degradação, vai virar filme. A autora trabalha no roteiro com Daniel Obeid (Barroco Filmes) e a ideia é filmar em Sorocaba com atores e não atores. Na sexta, 6, ela lança o segundo romance, Um Dia Toparei Comigo (Foz), na Blooks.

TRADUÇÃO

Portugal e Itália

Surpreendente! (Intrínseca), de Maurício Gomyde, teve os direitos vendidos no pós-Frankfurt para a portuguesa Presença. A agência VB&M já tinha negociado a obra, sobre aspirante a cineasta com uma doença degenerativa, para a Itália.

MÚSICA – 1

Martinho romancista

Homenageado no Flink – Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra (13 e 14/11, no Memorial da América Latina), o compositor Martinho da Vila terá seu novo livro, Barras, Vilas & Amores, publicado pela editora Sesi-SP no evento. Trata-se de uma história de amor que aborda questões como identidade. A sessão de autógrafos está marcada para o dia 13, às 17h.

MÚSICA – 2

Chico César poeta

O compositor Chico César lança, dia 26, em São Paulo, e dia 30, no Rio, pela Confraria do Vento, o livro Versos Pornográficos, com poemas inéditos.

FEIRA

Os escolhidos

André de Leones, Carlito Azevedo, Cláudia Lage, Flávio Carneiro, Joca Reiners Terron, Noemi Jaffe, Raphael Montes, Rubens Figueiredo, Simone Campos e Ignácio de Loyola Brandão, cronista do Caderno 2, participam da Feira do Livro de Guadalajara, com apoio do Ministério da Cultura, entre 26 de novembro e 6 de dezembro.

AUDIOLIVRO

Ouvir Gilberto Freyre

Depois de anunciar parceria com a Ubook para lançar obras de Cora Coralina em audiolivro (testes ainda estão sendo feitos com atrizes), a Global começa a se mobilizar para fazer o mesmo com Gilberto Freyre.

ILUSTRAÇÃO

Biologia é arte

A Narrativa Um lança, dia 9, o Catálogo do Acervo de Ilustradores Científicos do Museu do Instituto Biológico, com 200 ilustrações (abaixo), de Lilly Althausen), feitas entre 1920 e 1970.