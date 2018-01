Do mesmo autor de ‘A Invenção de Hugo Cabret’, chega ao País ‘Os Marvels’

JUVENIL

Do autor de ‘Hugo Cabret’, chega ao País ‘Os Marvels’

Para o leitor de A Invenção de Hugo Cabret, ou para aquele que gostou do filme de Scorsese, a dica é o novo volume do escritor e ilustrador americano Brian Selznick. Grande aposta das Edições SM para 2016, Os Marvels chega às livrarias entre junho e julho festejado internacionalmente. Em nada menos de 700 páginas, o autor conta, para leitores a partir dos 10 anos, duas histórias que vão se conectar. A primeira, por meio de imagens a lápis, acompanha a família Marvel formada por atores de teatro, desde o século 18. De repente, o autor inicia a parte textual, já nos 1990, quando um garoto foge do colégio interno e vai para Londres procurar o tio, um homem excêntrico que vive numa casa parada no tempo. A ideia é discutir, sem facilitar para o leitor, as relações entre ficção e realidade, e se as duas podem ser verdadeiras.

PRÊMIO

O voto é das crianças

Em fase de planejamento e apoio, o Prêmio Jabuticaba deve ser lançado em março de 2017 na Primavera Literária de Paris. Idealizado por Fabíola Braga e dedicado a reconhecer obras infantis, terá um júri especial. A criançada vai poder votar pela internet em seu livro preferido, na melhor capa, etc.

TRADUÇÃO

De volta ao Paquistão

Malala – A Menina Que Queria Ir para a Escola, melhor livro informativo do prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que rendeu à jornalista Adriana Carranca o título de autora revelação, será traduzido para o urdu.

INFANTIL

Pela diversidade

O selo Boitatá, da Boitempo, lança, entre junho e julho, dois títulos da espanhola Olga de Dios. Monstro Rosa fala de um monstrinho (acima) que, rejeitado pelos irmãos por ter sido o único que não nasceu branco, decide sair pelo mundo em busca de um lugar onde o aceitem como é. Em Pássaro Amarelo, o protagonista, um passarinho inteligente que adora engenhocas, não consegue voar. A obra fala sobre compartilhamento de conhecimento e invenções que melhoram a vida.

NÃO FICÇÃO

Crítica ao capitalismo

O Direito à Preguiça, de Paul Lafargue, genro de Marx, sobre o ócio como caminho para a construção de um mundo mais humanizado, está saindo pela Edipro.

POESIA

Circo de horrores

Dos recentes episódios que fizeram o brasileiro se digladiar em praça pública nasceu O Pau do Brasil, livro que Wilson-Alves Bezerra lança pela Urutau em junho. Os poemas denunciam uma democracia fascista-machista-racista, e o título homenageia Pau Brasil, de Oswald de Andrade.

LEITURA

Planeta nas livrarias

Com assessoria de Janine Durand, responsável por implantar clubes de leitura em presídios, escolas, etc., a Planeta inaugura, em 9 de junho, na Livraria da Vila, com a presença da Monja Coen, o projeto Planeta de Leitores. Serão realizados encontros entre autores e leitores para debater suas obras em diversas cidades do País.

EVENTO

Orgulho nerd

Uma turnê por 29 cidades marca o lançamento do box O Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, pela Arqueiro, e a biografia do autor, pela Aleph. O lançamento oficial será na 4.ª, 25, Dia da Toalha.

