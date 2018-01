Babel: Disputa por ‘Paradiso’, de Lezama Lima, ganha novo capítulo

DIREITO AUTORAL

Disputa por obra de Lezama Lima ganha novo capítulo

Em 2014, chegava às livrarias brasileiras duas traduções de Paradiso, de Lezama Lima (1910–1976; foto). A obra do autor cubano não estava em domínio público, e a confusão começou. A Estação Liberdade comprou os direitos em 2006, da irmã do autor. Mas ele não deixou testamento e, por isso, esses direitos passaram a ser do Estado cubano, representado pela Agencia Literária Latinoamericana, com quem a Martins Fontes – Selo Martins negociou em 2011. As duas editoras têm contrato assinado, as duas edições estão nas livrarias e o imbróglio corre na Justiça. Nesta semana, um parecer de 59 páginas da perita Eliane Yachouh Abrão, designada para estudar o caso, foi favorável à Martins. A Estação Liberdade reclama de questões não tratadas, como plágio de tradução e das notas de Eloísa Lezama. A ver o que o juiz decide.

FESTIVAL

Homenagem dupla

Em 2018, a Balada Literária vai homenagear Alice Ruiz e Itamar Assumpção. “Em um mundo cada vez mais egoísta, essa será uma maneira de a gente celebrar a amizade, o afeto, a união entre os artistas”, explica Marcelino Freire, o idealizador do festival que, nesta 12.ª edição, que termina amanhã, 12, está celebrando Torquato Neto.

*

A próxima Balada também já tem data: será de 7 a 11 de novembro, em São Paulo. E, no esforço de descentralizar a festa, ela chega a Campo Grande pela primeira vez e volta a Teresina e Salvador, onde presta, ainda, homenagem a escritores locais. Tudo no ano que vem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

EDITAL

Concorrência acirrada

O Itaú e a Fundação Itaú Social mudaram a forma de escolher os livros da campanha Leia para uma criança – feita, agora, por edital. Num momento em que as compras governamentais de livros para bibliotecas escolares estão suspensas, e na esperança de garantir a venda de dois milhões de exemplares de um único título, 214 editoras inscreveram 602 livros.

*

Depois de um longo processo de seleção, que terá cinco etapas, sairão os dois livros escolhidos e as editoras felizardas. Os livros distribuídos este ano foram: O Menino Azul (Global), de Cecília Meireles, e Em Cima Daquela Serra (Companhia das Letras), de Eucanaã Ferraz.

HQ – 1

O pequeno gaulês

Asterix et la Transitalique, a 37.ª aventura do pequeno gaulês que se passa na Itália antiga (acima), chega às livrarias entre março e abril pela Record.

HQ – 2

Vida e morte

Manda Chuva guia os pequenos leitores em Espírito dos Animais, obra de Luis Hu Rivas que a Boa Nova lança este mês.

TRADUÇÃO

Os preferidos

De uma lista com os 10 escritores brasileiros mais lidos por tradutores estrangeiros e/ou traduzidos por eles, Chico Buarque é autor vivo mais popular. Ele aparece em 7.º lugar no mapeamento do Conexões Itaú Cultural. Antes dele estão Machado, Clarice, Guimarães Rosa, Jorge Amado, Drummond e Graciliano Ramos. E depois, Mário de Andrade, Rubem Fonseca e Milton Hatoum.

*

Hatoum, aliás, abre, com Órfãos do Eldorado, a coleção de literatura brasileira contemporânea no Japão idealizada pela tradutora Chika Takeda. Saem, ainda, entre outros, Joias da Família, de Zulmira Ribeiro Tavares, e Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca.