CONTO – 1

Depois de vencer Jabuti, Maria Valéria Rezende lança ‘A Face Serena’

A Face Serena é o título do primeiro livro de Maria Valéria Rezende a ser publicado depois de Quarenta Dias (Alfaguara), anunciado na semana passada como o melhor romance de 2014 segundo o júri do Prêmio Jabuti. O volume de contos sai de gráfica em meados de dezembro e deve estar nas livrarias para o Natal. O lançamento é da santista (como a autora) Simonsen, que está apresentando suas primeiras obras. Em entrevista ao Estado quando saiu Quarenta Dias, ela contou que tem três romances inacabados e a sinopse de outros 10 na cabeça. “É tudo fantasia. Não me iludo muito, mas nada me impede de imaginar. Ou a vida fica muito chata”, disse a freira, hoje com 73 anos.

CONTO – 2

Antes do Oceanos

Finalista do Prêmio Oceanos com Querer Falar (7Letras), de poemas, Luci Collin lança, nos próximos dias, Árvore Todas, de contos. A obra sai pela Iluminuras, que comemora na próxima semana 28 anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TRADUÇÃO

Pérola assassina

Ignácio de Loyola Brandão levou um susto quando viu como ficou o título de Veia Bailarina no México: Perla Asesina. O leitor desavisado pode achar que está diante de um policial, mas o título vem da expressão usada para descrever um aneurisma. Ele autografa a obra na Feira de Guadalajara, da qual participam outros brasileiros.

YA – 1

Aposta alta

Sucesso no Wattpad, com 5,6 milhões de leituras, Fighting to Be Free, sobre um garoto de 18 anos que acaba de ser solto de casa de detenção depois de cumprir pena por assassinato e quer recomeçar do zero (mas…), foi comprado pela americana Grand Central por 6 dígitos. No Brasil, quem levou os direitos da obra para ‘jovens adultos’ foi a V&R, que a lança no primeiro semestre de 2016.

YA – 2

Novas crônicas

Já a aposta da Novo Século para este público é a trilogia As Crônicas do Trono de Pedra Bruta, de Brian Staveley, que começa a ser publicada agora.

FOTO

Agora em Santa Tereza

A Livraria Madalena chega ao Rio no dia 5 para dividir espaço com a Villa Sophia, em Santa Tereza. Na inauguração, André Penteado autografa Cabanagem (acima), editado pela Madalena e Terceiro Nome e um dos melhores fotolivros de 2015 segundo a Time.

NÃO FICÇÃO

Produção de sentido

A Relicário lança, em dezembro, Jean-Luc Godard – Histórias da Literatura, obra em que Mauricio Salles Vasconcelos faz releitura de Godard e trata das relações traçadas entre elementos de seus filmes e aspectos de obras literárias que neles não são referidas, como escreve Jair Tadeu da Fonseca no prefácio.

FICÇÃO

A filha de Neruda

Começa a chamar atenção do mercado internacional o romance de estreia da poeta holandesa Hagar Peeters. Malva fala sobre a filha de Pablo Neruda que nasceu com hidrocefalia, foi abandonada pelo pai e morreu na Holanda aos 8 anos.

Outras notícias da semana:

Amazon inaugura quiosque na Paulista

Com livraria, bar e café, Patuscada é o novo espaço para autores e editores independentes

Guia juvenil, ‘Este Livro é Gay’ chega às livrarias brasileiras