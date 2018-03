Depois de livro, Hilda Hilst é lembrada com exposição em São Paulo

MOSTRA

Depois de livro, Hilda Hilst é lembrada em exposição

Um dos destaques da Ocupação Hilda Hilst, que será aberta no sábado (28), no Itaú Cultural, é a relação da escritora com suas listas – de ideias e palavras rabiscadas quando criava suas obras, tarefas rotineiras, nomes de amigos vivos e mortos, seus cachorros. Algumas delas, como a que pode ser vista abaixo, feita enquanto escrevia A Obscena Senhora D., estarão na mostra ao lado de outros manuscritos, fotos, etc. A cenografia será inspirada na Casa do Sol. Hilda acaba de voltar às livrarias com o volume Pornô Chic – que gráficas católicas se recusaram a imprimir.

BIOGRAFIA

Personagens históricos

A Amarylis reforça seu catálogo de biografias com obras sobre Hitler, Pedro, o Grande, Bismarck, Gorbachev e Beethoven. Os títulos não focam apenas nas curiosidades pessoais, mas também no contexto em que viveram e na ressonância de seus feitos hoje. A primeira, prevista para maio, é Ascensão de Hitler, de Volker Ulrich.

HISTÓRIA

Por falar em Hitler

Crer e Destruir: Os Intelectuais Alemães na Máquina de Guerra da SS Nazista, de Christian Ingrao, sai pela Zahar em março e tenta responder por que 80 jovens promissores escolheram o lado do führer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CLÁSSICO

Coleção para Plutarco

A Edipro inaugura coleção dedicada a Plutarco em março com Da Educação das Crianças e Do Amor aos Filhos, ambos com tradução inédita e direta do grego por Maria Aparecida de Oliveira Silva, responsável, também, pela apresentação e notas e pelos títulos programados para abril: Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos e Como Distinguir o Inimigo do Bajulador.

CRÔNICA

Todas as terças

O escritor Henrique Rodrigues substitui o jornalista José Castello a partir de terça no site Vida Breve, dedicado ao exercício da crônica. Os textos serão publicados semanalmente.

ARTESANAL

Feito na Índia



Criação , de Bhajju Shyam e Gita Wolf, é o próximo título da série feita pela WMF Martins Fontes com a indiana Tara Books. A obra, em tiragem limitada e impressão em silk-screen em papel artesanal, traz histórias de comunidade Gonde, na Índia central, sobre o ciclo da vida.

ROMANCE

O retrato da mulher

Há tempos a Dublinense buscava um título que concentrasse os temas do catálogo da editora feminista sul-africana Modjaji. Encontrou Do Not Go Gentle, da jovem Futhi Ntshingila, um romance que acompanha a trajetória de mãe e filha na machista África do Sul. Abismo social e aids são algumas das questões do livro previsto para agosto.

POESIA

Estreia no País

Duplo Autorretrato com Espelho, da canadense Kathleen McCracken, será lançado pela Ex Machina com a presença da autora em abril. A obra reúne sete coletâneas e poemas inéditos. Confira um dos poemas da obra, com tradução de José Roberto O’Shea:

Vai voar?

Quem garante que estas frágeis asas

vão suportar o peso de tanto ar

que o motor vai atingir uma potência máxima

o lastro bem distribuído

que todos os cálculos somam

algo seguro?

Cabos gemem qual cordas de violino

ou cigarras cantando no calor

a cauda trepida –

uma pipa de menina, uma libélula

e gravadas na fuselagem

autobiografias

aquele alumínio rarefeito

uma folha de pergaminho aéreo.

Voamos com fé, tu dirias

mas tudo o que sempre saberei com certeza

é que quando o dia chegou

– dourado sagrado, azul anunciação –

o vento ficou em sua jaula e eu

não esqueci de beijar tua alma.

*********

Leia aqui entrevista com o israelense David Grossman publicada na quinta-feira, dia 19, sobre ‘O Livro da Gramática Interior’