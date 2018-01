De volta, Jornada de Passo Fundo abre inscrições para o Concurso de Contos Josué Guimarães

Cancelada por falta de patrocínio em 2015, a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo volta este ano e já está com as inscrições abertas para o 14.º Concurso Nacional de Contos Josué Guimarães. Escritores com obras publicadas ou não podem participar enviando dois contos inéditos até 10 de julho. O vencedor ganhará R$ 5 mil e o segundo colocado, R$ 3 mil.

Os premiados serão anunciados na abertura do festival, em 2 de outubro, e os textos podem ser sair em uma antologia. Tradicionalmente, era também nesta primeira noite que o vencedor do Prêmio Zaffari & Bourbon de Literatura (R$ 150 mil) era conhecido – entre os que já ganharam estão Mia Couto, Chico Buarque e João Almino. Em 2017 não haverá esta premiação.

A Jornada de Passo Fundo será realizada até o dia 6 de outubro com a participação de 2 mil adultos, 20 mil crianças e escritores como Affonso Romano de Sant’Anna, Bráulio Tavares, Conceição Evaristo, Julián Fuks, Marina Colasanti, Mário Corso, Michel Laub, Nádia Battella Gotlib, Pedro Gabriel, Rafael Coutinho e Zeca Camargo. Os homenageados desta edição são Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade e Moacyr Scliar.

Inscrição

Os originais deverão ser apresentados em quatro vias, em formato A4, digitados numa só face, espaçamento duplo entre linhas, fonte Times Roman, tamanho 12, e identificados apenas com o pseudônimo do autor.

As quatro vias deverão ser reunidas em único envelope, no qual deverão constar o título do concurso e o pseudônimo do autor. Nesse mesmo envelope, deverá ser colocado outro envelope, contendo a identificação do autor, seu endereço completo, telefone, um breve currículo e a indicação dos títulos dos contos.

As inscrições podem ser feitas por meio da entrega de originais no local de inscrição ou por correio. O endereço para a entrega ou envio dos textos é Instituto Estadual do Livro – IEL, Rua André Puente, 318 – Bairro Independência, Porto Alegre – RS -CEP: 90035-150. Não serão aceitas inscrições por e-mail.