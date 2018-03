De Virgílio a Ana Cristina Cesar: Guia apresenta vida e obra de 100 poetas ocidentais

POESIA

Guia apresenta vida e obra de 100 poetas indispensáveis

Na linha de Guia de Leitura – 100 Autores Que Você Precisa Ler (L&PM, 2007) e de Por Que Ler os Contemporâneos? (Dublinense, 2014), deve ser publicado no ano que vem o Guia de Leitura – 100 Poetas Que Você Precisa Ler. Os professores Léa Masina, que trabalhou na organização dos outros dois, e Ricardo Barberena entregam os originais da obra à L&PM nos próximos dias. Os verbetes foram escritos por professores universitários, jornalistas, psicanalistas, escritores e editores, e trazem uma breve biografia dos poetas, um texto crítico sobre sua produção, além de indicação de leitura. Os selecionados – todos ocidentais – vão de Virgílio (70 a.C.-19 a.C.) e Petrarca (1304-1374) até Ana Cristina Cesar (foto; 1952-1983) e Wislawa Szymborska (1923-2012). E ainda: Adélia Prado, Sylvia Plath, Lorca, Whitman e Borges.

CONCORRÊNCIA

O silêncio da Amazon

Passado o prazo, a Amazon não respondeu à notificação extrajudicial em que a Livraria Cultura questiona a venda/divulgação, no site da empresa, de seus livros exclusivos – conforme o Estado noticiou no sábado passado. Os advogados da rede sugeriram esperar mais uma semana. Procurada pela coluna, Amazon não confirma se responderá.

FESTIVAL

Portugueses em Poços

A Flipoços está tentando levar sua marca para Portugal, mas, enquanto o projeto não se concretiza, ela recebe, em Poços de Caldas, entre 25/4 e 3/5, o escritor José Luis Peixoto e o cineasta José Miguel Ribeiro.

NEGÓCIOS

Preparando o Salão

Editores interessados em melhor aproveitar a homenagem que o Salão do Livro de Paris faz ao Brasil em março poderão participar de workshop em janeiro, em São Paulo, com o editor e professor Gilles Coleau.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

DEBATE

Literatura periférica

Será realizado neste domingo, na Fábrica de Cultura do Jardim São Luiz, o I Congresso de Escritores da Periferia. Entre os temas, o mercado editorial, os incentivos à produção literária e o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca – que vem sendo debatido em vários lugares. Haverá, ainda, uma feira de livros.

NÃO FICÇÃO

‘Up’ da vida real



Uma Casa no Meio do Caminho, de Barry Martin e Philip Lerman, sai pela Sextante em janeiro. A obra conta a história da octogenária Edith Macefield, que resistiu a todas as ofertas – de US$ 1 milhão, inclusive – para vender sua casa que estava atrapalhando a construção de um shopping em Seattle (acima). A história lembra a de Carl Fredericksen, o vendedor de balões da animação Up.

DIGITAL

Ensaio beneficente

E por falar em resistência, quem comprar o ensaio Cemitério de Esperança, crítica de Benjamin Moser à arquitetura brasileira, à venda a partir de terça no site da Cesária, ajudará o projeto Ocupe Estelita, que luta contra a construção de 12 torres numa área histórica do Recife.

INFANTOJUVENIL

Autoficção em verso

Vencedor do National Book Award, Inside Out & Back Again, de Thanhha Lai, teve os direitos vendidos para a Novo Século. A obra conta em versos a saga de uma garota de 10 anos que deixa Saigon em plena guerra do Vietnã e se muda com a família para os Estados Unidos.