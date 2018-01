Curso vai discutir o legado literário e histórico de Carolina Maria de Jesus

CURSO

O legado literário e histórico de Carolina Maria de Jesus

Autora de Quarto do Despejo – Diário de Uma Favelada (1960) e alvo de polêmica recente quando o professor Ivan Cavalcanti Proença provocou a ira de alguns intelectuais e leitores ao dizer, na Academia Carioca de Letras, que sua obra não era literatura, Carolina Maria de Jesus (1914-1977) será tema de curso do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc entre os dias 10 e 14/7. O ciclo, que lembra a autora, e ex-catadora de papel que deixou seu registro em cadernos descobertos por Audálio Dantas durante reportagem na favela do Canindé, reunirá, entre outros, Vera Eunice de Jesus, filha de Carolina, Conceição Evaristo, Ferréz, Elisa Lucinda, Adriana Carranca e, claro, Audálio Dantas. A inscrições começam na terça, 27.

CRÍTICA

A imagem da infância

A editora da Unicamp está lançando Retratos da Infância na Poesia Brasileira, de Marcia Cristina Silva. O livro trata da recriação da infância por meio da poesia – de Casimiro de Abreu, passando por Bilac, Cecília Meireles, Manoel de Barros e Adélia Prado.

CURSO

O livro infantojuvenil

Isabel Lopes Coelho e Mell Brites falam sobre fábulas e contos de fada, nursery rhymes e parlendas, romances de aventura e escolar, livros ilustrados, paródias e adaptações em curso no Tomie Ohtake a partir de agosto.

CLUBE

Coleção assinada

O Leiturinha, serviço de assinatura de livros para crianças, ampliou sua oferta de produtos com o lançamento de três coleções com obras de Ilan Brenman, autor do sucesso Até as Princesas Soltam Pum. Cada uma delas vem com três títulos e o preço varia de R$ 79,90 a R$ 99,90). A tiragem é limitada.

A Mundo de Descobertas, para crianças de 3 a 7 anos, conta com títulos que retratam o dia a dia das famílias. Para a faixa etária dos 6 a 9, tem a Palavrinhas, com livros que introduzem o abecedário. Já a Aventuras da Imaginação é para crianças entre 7 e 10 anos.

ROMANCE

Família e deslocamento

A Mundaréu comprou os direitos de Duelo, livro ainda inédito do guatemalteco Eduardo Halfon, autor de O Boxeador (Rocco). Romance breve e despretensioso, de alta carga emocional, é construído com base em lembranças de família e da Guatemala dos anos 1970. Deve sair até o fim do ano.

MANUAL

O ofício do escritor

Lançado pela Agir e esgotado, Os Segredos da Ficção – Um Guia Para Escrever Narrativas, de Raimundo Carrero, volta às livrarias pela Cepe.

POLÍTICA

A França hoje

Dois livros sobre Emmanuel Macron serão publicados pela BestSeller no 2.º semestre. Em Révolution, o presidente da França conta sua trajetória profissional e fala de inspirações, do país e do futuro. Já Macron por Macron traz três entrevistas (uma inédita) concedidas ao jornal Le 1, dirigido por Éric Fottorino, coordenador da edição.