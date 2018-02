Curso gratuito para formação de escritores está com inscrições abertas

O Curso Livre de Preparação do Escritor (Clipe), promovido pela Casa das Rosas desde 2013, está com inscrições abertas para sua nova edição, que começa no dia 1.º de março. O curso, que tem duração de oito meses, é gratuito e as inscrições se encerram no dia 16 de fevereiro. São 90 vagas.

Os alunos serão divididos em três turmas de 30 alunos. Cada uma delas tratará de um gênero literário. As aulas para quem quiser aprender a escrever um livro de prosa ou de poesia serão realizadas na Casa das Rosas. Para quem quiser aprender a escrever ensaios, elas ocorrem na Casa Mário de Andrade. Os encontros são realizados sempre às quintas-feiras, das 19h às 21h, e aos sábados, das 10h30 às 12h30.

As inscrições devem ser feitas no site da Casa das Rosas e o resultado da seleção será anunciado no dia 27 de fevereiro.