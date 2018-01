Curso de preparação de escritor da Casa das Rosas está com inscrições abertas

A Casa das Rosas está com inscrições abertas até o dia 30 de junho para a terceira edição do Clipe Jovem – Curso Livre de Preparação do Escritor Jovem, que é organizado pelo Centro de Apoio ao Escritor.

As aulas são gratuitas e nesta edição serão abertas duas turmas para 30 alunos em cada uma.

A seleção costuma ser concorrida, e, para participar, é preciso preencher um formulário no site da instituição e anexar uma pequena mostra com textos (prosa ou poesia) de sua autoria. O resultado será divulgado no dia 15 de julho.

Os critérios para a seleção dos candidatos são os seguintes, por ordem de relevância: textos de autoria dos candidatos, projeto de criação, expectativas com relação ao curso e breve currículo.

São quatro módulos mensais, de agosto a novembro, com aulas dadas por escritores e profissionais da área literária. Cada módulo terá quatro encontros semanais de 2h30, no período da tarde, totalizando 10 horas/aula por mês.

Outras informações pelo e-mail cae@casadasrosas.org.br.

Além do Clipe Jovem, o Centro de Apoio ao Escritor promove cursos para adultos e plantões tira-dúvidas com autores e profissionais de diferentes áreas do mercado editorial.