Cosac Naify vai disponibilizar e-books no serviço de assinatura da Amazon

Com os descontos praticados desde o fim de janeiro, quando a Amazon passou a gerir o estoque da Cosac Naify, as edições impressas, tão caprichadas e cobiçadas, vão começar a rarear. Mas suas versões digitais, enquanto o contrato com o autor ou tradutor estiver vigente – e muitos deles já partem para outras casa -, são infinitas. A partir desta quarta-feira, 20, os cerca de 140 e-books do catálogo da editora, que anunciou o encerramento das atividades em dezembro, estarão disponíveis no Amazon Unlimited, serviço de assinatura de e-books da gigante americana.

Por R$ 19,90 mensais, o assinante tem acesso a um milhão de e-books – 29.5000 deles em português. Boa parte do acervo vem do programa de autopublicação da empresa, mas o serviço já conta com obras de importantes editoras, como Record, Globo, Zahar e Leya.

Entre os títulos da Cosac Naify que estarão no Kindle Unlimited a partir de agora estão Anna Kariênina, de Liev Tolstói, Odisseia, de Homero, e Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf.