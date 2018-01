Contos inéditos de Truman Capote escritos antes da fama sairão em livro em 2016

COLETÂNEA

Contos escritos por Capote antes da fama sairão em livro

Dois editores alemães procuravam, na Biblioteca Pública de Nova York, capítulos de um romance inacabado de Truman Capote (1924-1984), quando descobriram algo mais inusitado: contos e poemas que o autor de A Sangue Frio escreveu entre os 11 e 19 anos. Alguns desses textos descobertos em meados de 2014 haviam sido publicados na revista da escola de Capote. Outros seguiam inéditos, preservados em manuscritos. E, claro, está previsto um livro com esse material – na verdade, com os contos. The Early Stories de Truman Capote, com mais de uma dúzia de textos em que já se percebe, garantem os editores, o estilo do autor, sairá pela Random House em 27/10. Clóvis Marques já começou a tradução para a José Olympio, que promete o livro para abril de 2016.

FESTIVAL

Resistência literária





Para participar da 2.ª Flipobre basta acessar o canal do festival no YouTube às 13h30 do dia 1.º de novembro e relaxar. Durante todo o dia haverá debates sobre blogs e resenhas, adaptações de obras para teatro, cinema e tevê, saraus, etc. A organização é de Diego Moraes e Roberto Menezes e a homenageada será Maria Valéria Rezende (foto), freira e escritora – e semifinalista do Oceanos com Quarenta Dias.

Roberto Menezes lança neste sábado, 19, no Canto Madalena, em São Paulo, o romance Julho é Um Bom Mês Para Morrer (Patuá).

THRILLER

Pelas ruas de Estocolmo

The Game, trilogia do sueco Anders de La Motte (ex-oficial da polícia e ex-diretor de segurança de uma das maiores empresas de TI do mundo) que mistura tecnologia, redes sociais, teoria da conspiração e paranoia, vai virar série de televisão.

Duas produtoras estão juntas na empreitada: Gaumont (de Narcos) e a dinamarquesa Good Company Films (que adaptou os livros de Stieg Larsson). A série é publicada aqui pela Darkside e o segundo volume chega às livrarias em outubro.

O primeiro título, lançado originalmente em 2010, foi premiado pela Swedish Academy of Crime Writers.

BEST-SELLER

Do YouTube ao livro

Autor de Eu Fico Loko 2, o livro mais vendido da Novo Conceito na Bienal do Rio, Christian Figueiredo sai em turnê por 30 cidades. Na divulgação do 1.º volume, ele visitou 27 cidades – e cerca de 1.500 pessoas participaram de cada encontro. Nada mau para um garoto de 21 anos.

NÃO FICÇÃO

A falta d’água

Brian Richter, que está a frente de organizações como a Sustainable Waters e The Nature Conservancy, faz palestras em Brasília e SP em novembro. Seu livro Em Busca da Água acaba de sair pela Oficina de Textos com prefácio inédito dele sobre a falta d’água em São Paulo.

FOTOGRAFIA

Sabático na Ásia



A viagem de Eliane Band deveria ter durado um ano, mas a produtora de eventos que largou tudo para viajar e estudar filosofia e meditação acabou prolongando o período sabático por 3 anos. A experiência de sua passagem pela Índia, China, Indonésia, Vietnã, Nepal e Laos é contada nas fotos (acima) reunidas em Mundos Esquecidos (Luste).

