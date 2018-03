‘Contos de Kolimá’, obra de Chalámov sobre a vida no gulag, começa a chegar às livrarias a partir de agosto

CONTO

Obra de Chalámov sobre vida no gulag está no prelo da 34

Casa de autores clássicos como Dostoievski, Pushkin e Chekhov, entre outros, a 34 procurava um russo contemporâneo quando Boris Schnaiderman sugeriu Varlam Chalámov (1907-1982). Preso político, ele sobreviveu a duas temporadas em Kolyma, na Sibéria, onde a temperatura podia chegar a -45ºC, todos eram obrigados a trabalho forçado e viviam em condições sub-humanas. Sua segunda prisão ocorreu em 1937 e ele só saiu de lá 17 anos depois, quando começou a escrever seus Contos de Kolimá, que a 34 lança, em seis volumes, a partir de agosto. A empreitada mobilizou uma equipe de oito tradutores. O primeiro será Contos de Kolimá, traduzido por Denise Sales e Elena Vasilevich. Entre setembro e novembro, saem os outros: A Margem Esquerda (Cecília Rosas), O Artista da Pá (Lucas Simone), Ensaios Sobre o Mundo do Crime (Francisco Araújo), A Ressurreição do Lariço (Daniela Mountian e Moissei Mountian) e A Luva ou KR-2 (Nivaldo dos Santos).

COLETÂNEA

Outro inferno

Depois de publicar Vida e Destino, do russo Vassili Grossman, a Alfaguara prevê para novembro A Estrada. Também com tradução de Irineu Franco Perpetuo, a obra terá contos e a primeira reportagem sobre um campo de extermínio de judeus. Inferno em Treblinka foi escrita quando ele chegou lá, em 1944, com o Exército Vermelho.

COLEÇÃO

Organizando Lukács

A Boitempo está criando uma coleção para os livros do filósofo húngaro György Lukács. Coordenada por José Paulo Netto, a Biblioteca Lukács será inaugurada em outubro com Seguidismo e Dialética.

ASSINATURA

Livros por streaming

O audiolivro nunca pegou muito no Brasil, mas a Ubook, criada em outubro, está se esforçando para mudar isso. E agora ela tem a Saraiva, maior rede de livrarias do País, como aliada. A partir de hoje, clientes da rede poderão aderir ao serviço de assinatura de livros por streaming, que custará R$ 18,90 por mês e permitirá o acesso ilimitado ao acervo.

*

Hoje, estão disponíveis cerca de mil audiolivros de diversos gêneros e a cada semana outros 20 títulos serão incluídos. Entre os narradores, atores, atletas e jornalistas. Exemplos: Marília Pêra, Paulo Autran, Paulo Betti, Bruno Mazzeo, Zico e Zuenir Ventura.

FESTIVAL – 1

Na Amazônia



A 6.ª edição do Navegar é Preciso, da Livraria da Vila, acaba de fechar a lista de convidados. Participam do festival flutuante, pelas águas do Rio Negro, entre 25 e 29 de abril, Mario Prata, Fernando Morais (acima), Noemi Jaffe, Rodrigo Lacerda, Raphael Montes, Zeca Baleiro e Clarice Niskier.

FESTIVAL – 2

No Rio

A Novo Conceito vai apostar nos brasileiros neste semestre. Serão 8 lançamentos pelo selo Novas Páginas – quatro na Bienal do Rio. Destaque para Eu Fico Loko 2, de Christian Figueiredo. Com mais de 60 mil cópias vendidas nos últimos 6 meses, segundo a Nielsen, o 1.º só perde para O Pequeno Príncipe.

CONJUNTURA

Segurando as pontas

Para tentar chegar até o fim do ano, primeiro a editora mineira Dubolsinho colocou um apartamento à venda em BH e depois iniciou campanha de financiamento coletivo (Kickante). Precisa de R$ 65 mil e já conseguiu R$ 17.500. Restam 22 dias.