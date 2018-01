Concorrido livro de israelense vai sair no Brasil pela Planeta

Por Ubiratan Brasil e Guilherme Sobota

FRANKFURT

Depois de um leilão concorrido na véspera da Feira de Frankfurt, a Planeta adquiriu os direitos de um romance do escritor israelense Yoav Blum: The Coincidence Makers (Os Criadores de Coincidências). Com 40 mil cópias vendidas em Israel e publicado apenas em hebraico pela editora Keter (a mesma de Amós Oz), o livro parte do princípio de que o destino é apenas uma missão bem executada: os fazedores de coincidências agem para que coisas aconteçam “sem querer” e mudem os destinos das pessoas – possíveis casais, cientistas prestes a realizar uma grande descoberta, artistas sem inspiração, etc. Com a promessa de ser um destaque de Frankfurt este ano, o livro também foi comprado pela MacMillan, que deve publicá-lo em 2017 nos EUA.



MAIS FRANKFURT

Livro x Cinema

O dilema sobre como uma má adaptação para o cinema pode comprometer a trajetória de um livro reuniu 180 agentes de 17 países em um painel na Feira de Frankfurt, que termina amanhã. A conclusão foi animadora: baseada em números, a comissão constatou que mesmo um flop nas bilheterias pode ajudar a pavimentar o caminho para o aumento nas vendas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

50 ANOS

The Jackson Five

O 50º aniversário do lançamento do primeiro álbum dos The Jackson Five, Big Boy, vai ser comemorado em 2018 com uma biografia apontada como definitiva: The Jacksons: Legacy será lançada pela Thames & Hudson, que promete contar a história da banda a partir de fatos revelados por familiares, que também cederam fotos nunca vistas.

HARRY POTTER

A volta do bruxinho

Com lançamento previsto para o dia 31 de outubro, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada chegará com tiragem inicial de 500 mil exemplares. A Rocco organiza eventos em várias capitais – em São Paulo, a festa começa na tarde do domingo, 30, na Livraria Cultura do shopping Bourbon, na Saraiva do Center Norte e na Fnac da Paulista. A editora montou uma versão pocket da decoração que marcou o estande da editora na Bienal do Livro.

J.K. ROWLING

Paixão brasileira

No encontro que teve, em Frankfurt, com os agentes que controlam os direitos da saga de Harry Potter, Paulo Rocco foi informado de que o Brasil é o segundo país no mundo que mais envia mensagens para J. K. Rowling, atrás apenas da Grã-Bretanha. O editor, aliás, não pode jurar, mas suspeita que as traduções brasileiras passam pelo crivo da autora. “Rowling morou em Portugal e nossas traduções, quando chegam, sempre trazem sugestões de trocas de algumas palavras que só alguém com conhecimento da língua poderia fazer”, disse.

NÃO FICÇÃO

Piglia em Princeton

O segundo título do selo Peixe-Elétrico Ensaios sai em novembro, pela e-galáxia: Meios e Fins, Conversas com Ricardo Piglia em Princeton. O e-book é a transcrição de uma longa conversa de 2010 entre o argentino e colegas da universidade – testemunhas de seu testamento. A edição tem prefácio inédito de Paul Firbas, professor de literatura hispânica, um dos participantes da conversa.

FICÇÃO

Estreia e edição própria

O jornalista e escritor paranaense Luiz Rebinski, editor do jornal literário Cândido, vai lançar seu primeiro livro de ficção em novembro. O romance Um Pouco Mais Ao Sul tem edição própria e orelha elogiosa de Antonio Carlos Viana.