Coleção ‘Sonho Verde’ lança primeiros títulos e define próximos autores

COLEÇÃO

‘Sonho Verde’ lança primeiros títulos e define novos autores

Idealizada há pouco mais de um ano por Mirna Queiroz para despertar os jovens leitores para questões relacionadas à sustentabilidade, a coleção Sonho Verde, da Dsop, lança nos próximos dias seus cinco primeiros títulos e define os autores da segunda leva, prevista para 2015. São eles: Cíntia Moscovich, José Luiz Passos, Rodrigo Lacerda, Paulo Lins e Andrea Del Fuego.

Entre os livros lançados agora está A Longa Estrada dos Ossos, de Adriana Lunardi com ilustrações (acima) de Catarina Bessel. A obra acompanha uma garota de 16 anos em desajuste com seu mundo interior e que descobre uma realidade externa não muito melhor, com poluição, roupas feitas na China, etc.

Estão saindo ainda: Uma Aventura Animal, de Maria Valéria Resende com ilustrações de Luyse Costa; Rascunho de Família, de João Anzanello Carrascoza e Rogério Coelho; A Sacola Perdida, de Ricardo Lísias e Rodrigo Yokota; e Água de Anil, de Nilma Lacerda e Kammal João.

NÃO FICÇÃO

Histórias de arte

Quem ganhou o leilão de Um Van Gogh no Galinheiro, de Maureen Marozeau, iniciado na Feira do Livro de Frankfurt na semana passada, foi a Edições de Janeiro. O livro conta as curiosidades e histórias por trás de 12 obras de arte como o busto de Nefertite, Monalisa, de Da Vinci, Guernica, de Picasso, e A Origem do Mundo, de Courbet.

ENSAIO

Agamben e Jesus

A Boitempo lança em dezembro Pilatos e Jesus, ensaio do filósofo italiano Giorgio Agamben sobre o processo que levou à crucificação de Jesus. O ponto de partida é a análise do comportamento de Pôncio Pilatos.

ROMANCE

Sem documento

Samba, filme de Éric Toledano e Olivier Nakache (de Intocáveis), estreia aqui em junho. Nessa mesma época será lançado, pela Paralela, o livro que o inspirou: Samba Pour la France, de Coulin Delphine. É a história de um imigrante do Mali que vive há 10 anos na França, mas não consegue o visto de residência.

FEIRA

Nórdicos no Sul

Participam da Feira de Porto Alegre (31/10 a 16/11) a sueca Catharina Ingelman-Sundberg, de Prenda-me, Por Favor! (Gutenberg), e o norueguês Nikolaj Frobenius, autor de Vou-lhe Mostrar o Medo (Geração) e que lança, em 2015, O Criado de Sade.

MOSTRA

Faz-me rir





A pergunta de Ignácio de Loyola Brandão que tanto fez Juscelino Kubitschek gargalhar foi se Jânio Quadros seria seu sucessor. A foto estará na mostra Zero: 40 Anos – A Aventura Libertária de Ignácio de Loyola Brandão, em homenagem ao seu livro proibido pela ditadura, a partir de 21/10, na Biblioteca Mario de Andrade.

DIGITAL

E-books, etc.

A 2.ª edição da Conferência Revolução e-Book, a ser realizada dia 5, será transmitida por streaming (com inscrições mais baratas). Entre os palestrantes, Natalia Montuori (Amazon), Amanda Ramalho (Scielo), Cindy Leopoldo (Intrínseca) e Marcelo Gioia (Bookwire).

A Bookwire é uma distribuidora de livros digitais com operação na Alemanha, Rússia, Espanha e, mais recentemente, no Brasil.

E a Amazon, que acaba de lançar Eles Eram Muito Cavalos, de Luiz Ruffato, em inglês, prepara as próximas traduções: Elza, a Garota, de Sérgio Rodrigues, sai dia 21 e Uma Duas, de Eliane Brum, dia 18.