Coleção de livros sobre o folclore nacional vai ser publicada pela FTD Educação

*Ubiratan Brasil e Guilherme Sobota

A FTD Educação vai lançar ainda neste semestre uma nova coleção: Personagens do Folclore Brasileiro. Serão quatro livros escritos pela jornalista e escritora Januária Cristina Alves e ilustrados por Cezar Berge, o Berje (autor da imagem que estampa esta coluna).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cada obra destaca um personagem e um grupo temático do folclore brasileiro: O Curupira e Outros Seres Fantásticos do Folclore Brasileiro, Loira do Banheiro e Outras Assombrações, O Saci-Pererê e Outras Figuras Traquinas e O Uirapuru e Outros Animais Incríveis.

Destinados principalmente a circular nas escolas, os livros têm histórias narrativas com os personagens, informações sobre características físicas e psicológicas e uma pesquisa aprofundada sobre suas origens.

A coleção é responsabilidade da gerência de literatura da FTD, o braço literário da editora centenária comandada por Isabel Lopes Coelho, que programa 18 livros, no total, para publicação neste ano.

*

BOM NÚMERO

Prêmio Sesc

O Prêmio Sesc de Literatura recebeu este ano 1.793 mil inscrições, quase 300 a mais do que em 2016. Em 2017, 980 estão na categoria romance e 813, conto. Todos os trabalhos (inéditos) são submetidos à avaliação das comissões julgadoras. Os vencedores, que terão as obras publicadas pela Record, serão anunciados em junho.

SUCESSO

A volta de Angus

Série de grande sucesso no início dos anos 2000, as histórias do personagem Angus Machlan, escritas por Orlando Paes Filho, voltam às livrarias em nova edição, agora da Novo Conceito. Angus, O Primeiro Guerreiro sai em 20 de março, e o segundo volume, Angus, O Guerreiro de Deus, tem previsão de lançamento para a Bienal do Rio deste ano. Parte da série com seis livros foi editada em grande escala pela Planeta em 2004.

TECNOLOGIA

App books

Entrou no ar esta semana o aplicativo para IOS e Android da StoryMax, startup premiada que cria e edita livros digitais interativos. Entre os títulos disponíveis, estão Ostras, de Chekhov, e Via Láctea, de Olavo Bilac.

(Sugestões para a coluna: guilherme.sobota [@] estadao.com)