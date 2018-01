Coleção de clássicos da Zahar faz sucesso entre os jovens e ganha selo e novos títulos

MERCADO

Coleção de clássicos da Zahar ganha selo e novos títulos

Está dando tão certo sua coleção de clássicos – com 750 mil exemplares vendidos, Alice no País das Maravilhas liderando a lista e cada vez mais jovens interessados (60% do faturamento na Bienal foi com essa coleção) – que a Zahar criou um selo para ela e vai intensificar a produção no ano que vem. Sairão edições comentadas de O Ateneu, de Raul Pompeia, com ilustrações do autor (abaixo), em fevereiro, e ainda: Novelas Completas, de Prosper Mérimée (abril); A Ilha Misteriosa, de Jules Verne (junho), Contos de Fadas 2 (agosto) e O Livro da Selva, de Rudyard Kipling (novembro). Nas edições de bolso em capa dura, estão previstos, Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo (janeiro), Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, de Howard Pyle (março), O Lobo do Mar, de Jack London (julho), e O Signo dos Quatro, de Arthur Conan Doyle (outubro).

ROMANCE

Épico moderno

Um dos principais romances russos do século 20, Destino e Vida, de Vassili Grossman (1905-1964), sobre a 2.ª Guerra, que o autor viu de perto, será lançado em novembro pela Alfaguara. A tradução é de Irineu Franco Perpetuo.

POLICIAL – 1

Submundo da guerra

Perfidia, primeiro volume da nova série de James Ellroy, sai pela Record em 2015. A obra, uma prequel da série que lançou Los Angeles Cidade Proibida e Dália Negra, se passa em 1941, durante a 2.ª Guerra Mundial, e envolve mortes de japoneses em Los Angeles e ataques à base de Pearl Harbor.

POLICIAL – 2

Submundo de São Paulo

Fogo-fátuo, novo livro de Patricia Melo, está na programação da Rocco para novembro. O fio narrativo deste policial, em que a autora usa pela primeira vez uma detetive como protagonista, é o superficial mundo da fama e a rotina do submundo policial em São Paulo.

NÃO FICÇÃO

Sabatina acadêmica

A Uerj, que acaba de lançar Adib Jatene Entrevistado por Eliete Bouskela e Maria Andréa Loyola pela coleção Pensamento Contemporâneo, prepara o próximo título – a entrevista do ex-presidente do Supremo Joaquim Barbosa às professores Heloisa H. Barboza e Maria A. Loyola.

ADAPTAÇÃO – 1

Clássico em cordel

Depois de Rei Lear em Cordel, a Amarilys prepara o lançamento, ainda para 2014, de Muito Barulho Por Nada em Cordel, com adaptação de uma das peças mais conhecidas de William Shakespeare por José Santos. As ilustrações (acima) são de Jô Oliveira.

*

As edições marcam os 450 anos de Shakespeare.

ADAPTAÇÃO – 2

HQ em romance

Guerra Civil, romance de Stuart Moore adaptado da HQ de Mark Millar e Steve McNiven, será lançado pela Novo Século até o fim do ano e abrirá a coleção de romances feitos a partir de HQs da Marvel. Entre os títulos previstos, Homem-Aranha: Entre Trovões, Homem de Ferro: Vírus e Wolverine: Arma X.

FEIRA

A partir de quarta

Além dos cinco autores escolhidos pela Fundação Biblioteca Nacional, antecipados pelas Babel, o Brasil será representado na Feira do Livro de Frankfurt também por Walcyr Carrasco e Gabriel Chalita, convidados da Academia Paulista de Letras.