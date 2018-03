Coleção da Rocco traz textos raros de grandes autores

Por Ubiratan Brasil e Guilherme Sobota

Com o livro A Aventura do Estilo, a Rocco inicia, em abril a coleção Marginália, que vai reunir textos pouco conhecidos de grandes autores modernos. A seleção se baseará principalmente em cartas, diários, artigos e papéis avulsos. A curadoria será de Miguel Conde.

A Aventura do Estilo reúne a correspondência trocada entre dois gigantes da literatura inglesa: Robert Louis Stevenson e Henry James. Apresentada por Marina Bedran, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, a obra aproxima escritores de trajetórias e estilos diferentes – enquanto James foi um cronista da alta sociedade vitoriana e um estudioso da escrita e da arte da ficção, Stevenson viveu inúmeras aventuras, foi um autor popular e alcançou o sucesso comercial que James nunca teve o prazer de conhecer em vida.

Em junho, será a vez de A Vontade de Si, de Antonin Artaud, com organização de Ana Kiffer e Mariana Patrício. E, até o final do ano, serão contempladas Gertrude Stein e Virginia Wolf.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

POLÍTICA

Estética do ridículo

A crença na política despencou não apenas no Brasil, mas em vários países. Para a filósofa Marcia Tiburi, a expressão “caiu no ridículo”, mais que uma simples constatação, pode representar na verdade uma nova estética. É o que ela defende em seu novo livro, Ridículo Político: Uma Investigação Sobre o Risível, a Manipulação da Imagem e o Esteticamente Correto, que a Record lança em maio.

*

A filósofa argumenta que as cenas ridículas da política e seus personagens conhecidos não são apenas produtos de pessoas despreparadas para os cargos que ocupam, mas também fazem parte de uma deturpação que serve a uma nova política. “Abusadores do poder seguem sempre mais poderosos como engraçadinhos ou bufões inofensivos, muitas vezes até confiáveis, enquanto a população paga um preço altíssimo por uma despolitização apresentada como o melhor dos mundos”, afirma.

CONVICÇÕES

A volta de Safran Foer

Outro livro também aguardado para o mês de maio, sob a chancela da Rocco, é Aqui Estou, que marca a volta do norte-americano Jonathan Safran Foer às livrarias, quebrando um jejum de mais de 11 anos desde Extremamente Alto & Incrivelmente Perto. O livro acompanha a rotina de uma família judia de classe média alta que vive em Washington quando um terremoto de grandes proporções atinge Israel, gerando ainda mais instabilidade política e social na região, o que termina abalando também as convicções de cada um dos personagens e a estrutura familiar dos Bloch.

INTERNACIONAL

Bolonha

Quinze editoras brasileiras estarão na 54.ª Feira do Livro Infantil de Bolonha, o evento global mais importante do setor, de 3 a 6 de abril: Autêntica, Bom Jesus, Callis, Cortez, Cria, Editora do Brasil, Escala, FTD, Girassol, IMEPH, Melhoramentos, Pallas, Sesi/Senai, Todolivro e Companhia das Letras.

*

A Companhia concorre ao prêmio da Feira, categoria América do Sul e Central.

*

A expectativa da Brazilian Publishers (CBL e Apex-BR) é de negócios na casa dos US$ 320 mil.