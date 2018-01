Cinco cursos para escritores, editores e contadores de história com início em julho

A Babel selecionou cinco cursos na área de literatura, produção editorial e formação de leitores com início em julho no Rio de Janeiro e em São Paulo. Confira:

Para quem quer aprender a escrever crônica

O escritor paranaense Luís Henrique Pellanda, colaborador do Caderno 2, estará em São Paulo no fim do mês para um curso de crônica promovido pela Oficina de Escrita Criativa (Rua Pedroso de Moraes, 377 – Pinheiros, São Paulo. Tel. 11 3255-2003 ). São 15 vagas e podem se inscrever maiores de 18 anos. As aulas serão realizadas nos dias 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31, das 19h30 às 21h30. A inscrição vale R$ 720.

Para quem quer publicar um livro

A Estação das Letras (Rua Marquês de Abrantes, 177 – Flamengo, Rio de Janeiro. Tel. 21 3237-3947) promove, nos dias 14, 15 e 18, das 19 h às 21 h, o curso Escritor e o Mercado Editorial – Caminhos para a Publicação, voltado a aspirantes a escritor e interessados em conhecer o funcionamento das editoras. No primeiro encontro, Maria Amélia Mello, editora da José Olympio, fala sobre os temas Da Análise, Seleção de Originais, Escolha e Lançamento de Livros e Gêneros e Mercado: Ficções, Clássicos e Ensaios. No dia 15, Julio Silveira, da Ímã Editorial, aborda o tema Presente e o Futuro do Livro no Mercado Virtual: O Que Esperar do Autor, O Que Esperar do Editor. A escritora de obras infantis e juvenis Ninfa Parreiras fala sobre esse mercado específico. O curso custa R$ 400.

Para quem quer começar a trabalhar com livros

Com aulas práticas e teóricas, Laura Folgueira e Martha Lopes dão o curso Preparação e Revisão de Textos Para o Mercado Editorial a partir do dia 14 de julho, na Casa de Lua (Rua Engenheiro Francisco Azevedo, 216 – Vila Madalena, São Paulo. www.casadelua.com.br). Os encontros continuam nos dias 21 e 28 de julho e 4 de agosto, sempre das 18h30 às 21h30. O valor é R$ 500.

Para quem quer contar histórias

A oficina Histórias da Mala – Histórias Tecidas no Tempo será dada por Andréa Nogueira no dia 12 de julho, das 9 h às 14 h, na sede da Associação Viva e Deixe Viver (Rua Fortunato, 140 – Santa Cecília – São Paulo/SP. Tel. 11 3081-6343). O valor é R$ 70. Andréa é especialista em Educação Lúdica pelo ISE Vera Cruz e, como voluntária do Viva e Deixe Viver, atua no Hospital do Câncer desde 2005.

Já no dia 24, das 18h45 às 21H45, também na sede da associação, Péricles Rággio, formado em Interpretação Teatral com pós-graduação na Arte de Contar História promove a oficina Mímica: O Corpo, a Voz e a Emoção na Contação de Histórias. Rággio vai propor exercícios de mímica clássica, moderna e contemporânea. para que e vai ensinar a narração de histórias utilizando partes do corpo para representar personagens, como começar uma história, entre outros. A inscrição também custa R$ 70.