A coluna Babel, publicada no Caderno 2 do dia 5 de julho, com informações sobre o plantão literário que a Casa das Rosas fará em agosto, a lista com alguns autores confirmados para a Casa Sesc na Flip, o novo boicote dos sebos à Estante Virtual programado para o dia do próximo jogo do Brasil, um novo espaço (ou melhor, tenda) para venda de livros independentes, um livro para crianças sobre Martin Luther King e Rosa Parks, A Bibliotecária de Auschwitz, etc.

EVENTO

Casa das Rosas terá plantão para tirar dúvidas de escritores

Nos dias 23 e 24 de agosto, das 14 h às 18 h, um time de profissionais da área do livro estará na Casa das Rosas à disposição de aspirantes a escritor e de escritores com dúvidas em seus projetos literários para conversas sobre poesia, prosa, edição, produção gráfica, design, e-book, divulgação, direitos autorais e o que mais surgir. A curadoria é de Reynaldo Damazio, que convidou, para tirar as dúvidas dos participantes – o atendimento será individual e gratuito-, os escritores Roberto Taddei e Andréa Catrópa, o webdesigner Ricardo Botelho, o jornalista Haroldo Ceravolo, o artista gráfico Leonardo Mathias, o advogado João Ibaixe Jr., entre outros. O projeto é do Centro de Apoio ao Escritor da Casa das Rosas que inicia, também em agosto, as aulas do curso de formação de escritores para jovens. Entre os 150 inscritos, foram selecionados 30 alunos – e desses 30, 11 têm entre 13 e 15 anos.

NACIONAL

Festa paralela

O Sesc terá, mais uma vez, uma casa na Flip. Entre as atividades programadas estão 10 debates que vão reunir nomes como Ignácio de Loyola Brandão, Bernardo Kucinski, Flávio Izhaki, Luisa Geisler, Rafael Gallo, Wesley Peres, Lucia Bettencourt e Socorro Acioly. A curadoria é de Henrique Rodrigues.

INDEPENDENTE

Na tenda do Ipiranga

A partir de amanhã, quem for à Feira de Artesanato do Museu Ipiranga encontrará a Tenda de Livros, onde serão vendidos, por iniciativa de Fernanda Grigolin, da Publicações Iara, obras produzidas por editoras independentes diversas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

DIGITAL – 1

Daisy em todo lugar

A Fundação Dorina Nowill lança, na Bienal do Livro, em agosto, o DD Reader, aplicativo de leitura para o sistema Androide. Com ele, será possível ouvir, gratuitamente, os cerca de dois mil e-books no formato acessível Daisy da instituição – quase todos são livros técnicos. Estima-se que existam hoje no País 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual.

DIGITAL – 2

Acervo crescente

A Iba, que vende livros e periódicos digitais, fechou 2013 com 20 mil e-books. Agora, com inclusão do acervo internacional da OverDrive e da O’Reilly, o número saltou para 128 mil.

SEBO

Novo boicote

Sebos realizam um novo boicote de 24 horas à Estante Virtual na terça – ainda em protesto contra o aumento das tarifas.

JUVENIL

Um sonho de igualdade

Em agosto, a Zahar lança Martin e Rosa, livro de Rahaële Frier com ilustrações de Zaü, sobre a luta de Martin Luther King e Rosa Parks por igualdade.

DIREITOS

Mais Sylvia Day

Sylvia Day, famosa pela série erótica Toda Sua e que vem à Bienal, terá outra série, a Marked, publicada em 2015 pela Faro Editorial. Os livros misturam erotismo e thriller para falar de Evangeline, funcionária de Abel e que depois de uma noite de amor com Caim é transformada numa assassina de demônios.

ROMANCE

Leitura no inferno

Chega às livrarias no mês que vem, pela Agir, A Bibliotecária de Auschwitz, romance do espanhol Antonio G. Iturbe baseado na história verídica da biblioteca do campo de concentração de Auschwitz, cujos oito livros eram protegidos por Dita Dorachova.