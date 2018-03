POESIA

Casa das Rosas comemora 10 anos com saraus e shows



A Casa das Rosas já organiza sua festa de 10 anos, que será nos dias 13 e 14/12. No sábado, às 18h, haverá um Saraokê e depois um show da banda Os Mulheres Negras. No domingo, a programação começa às 16h, com espetáculo de flamenco e, às 17h, Adriana Calcanhotto e Cid Campos fazem show com participação de Augusto de Campos. Desde outubro, a instituição faz uma espécie de melhores momentos. Na quarta, às 12h30, Reynaldo Damazio dá breve aula sobre Waly Salomão – trata-se do Poesia Aperitivo, sucesso entre 2008 e 2009. Entre as novidades, a performance Listening to the Sheep Sleeping, nas madrugadas de sexta (de 7 a 28/11). O visitante deita ao lado de um homem vestido de carneiro (Alexandre D’Angeli) e ouve histórias escritas por Caco Galhardo.

MERCADO

Parceria de peso

A Planeta tem uma forte presença nas principais livrarias do País. A Canção Nova se destaca entre as editoras católicas e é dona de uma emissora de televisão. As duas decidiram juntar forças na criação de um selo, que trará o nome Planeta, mas cujas decisões (seleção de conteúdo, edição, projeto gráfico, plano comercial e de marketing) serão tomadas por profissionais das duas casas. A ideia é publicar inéditos e reeditar importantes obras. Devem ser lançados pelo menos três livros já no primeiro trimestre.

Os livros não sairão apenas no Brasil; a ideia é publicá-los também em Portugal e em países de língua espanhola.

MUDANÇA – 1

Recomeço do poeta

Antes da Record e depois da Leya, a obra do poeta Manoel de Barros passa agora para o catálogo da Alfaguara, que reforçará a divulgação em escolas.

MUDANÇA – 2

E do biógrafo

Fernando Morais estava confirmado para o Fórum das Letras de Ouro Preto, mas não foi. Em São Paulo, fechou com a Novo Conceito a reedição de três obras editadas pela Planeta e esgotadas: Na Toca dos Leões, Montenegro, As Aventuras do Marechal Que Fez uma Revolução Nos Céus do Brasil e O Mago. E a edição de uma série com breves livros sobre personagens históricos brasileiros.

ROMANCE

Chico vem aí

Entra em pré-venda na 2.ª feira, quando será divulgado o título, o novo romance de Chico Buarque, a ser lançado no dia 14 pela Companhia das Letras.

CONTOS

Narrativas de luto

A Bertrand adquiriu os direitos de Hah, livro de contos da turca Birgül Oguz vencedor do European Union Prize for Literature. A obra tenta responder a questões como essas: Como alguém pode escrever sobre o luto quando é impossível encontrar os meios de narrá-lo? e Como pode alguém não escrever quando escrever é a única forma de elaborar o luto? A previsão é segundo semestre de 2015.

FICÇÃO

Outros planetas

Sairá pela Rocco The Book of Strange New Things, de Michel Faber. Encenado num futuro próximo, é a história de Peter Leigh, um pastor selecionado para catequizar uma civilização alienígena descoberta em Oasis, um planeta situado a anos luz da Terra.

INFANTOJUVENIL

A fonte que não seca



Até o fim do mês, chega às livrarias O Livro das Criaturas de Harry Potter, obra ricamente ilustrada que mostra os detalhes da criação dos seres presentes nos filmes baseados nos títulos de J. K. Rowling. A obra é a aposta da Galera Record para o Natal.