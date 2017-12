Boitempo vai lançar segundo livro de Angela Davis no Brasil

Por Guilherme Sobota

A Boitempo se prepara para lançar o segundo título da filósofa norte-americana Angela Davis no Brasil, Mulheres, Cultura e Política. O livro é uma compilação de discursos e artigos na qual a ativista faz um balanço de sua luta progressista.

Com dados históricos e estatísticas, ela aponta como o governo Reagan nos EUA operou para enfraquecer grupos sociais como a classe trabalhadora e a população negra, e também reflete sobre movimentos sociais e a função da educação na resistência social. O livro sai em junho.

No mês seguinte, a editora publica A Nova Segregação: Racismo e Encarceramento em Massa, de Michelle Alexander – a jurista aparece no documentário A 13ª Emenda. O livro de 2010 desafiava as políticas de Obama para o sistema carcerário e vendeu mais de 600 mil exemplares.

Na mesma época, a Boitempo lança ainda Fluxos em Cadeia: As Prisões em São Paulo na Virada dos Tempos, do sociólogo Rafael Godoi, em que ele analisa o funcionamento do sistema penitenciário paulista.

*

PRÊMIO

Oceanos internacional

O Prêmio Oceanos, que encerra suas inscrições no domingo, 30, atingiu uma marca inédita: 44 editoras estrangeiras inscreveram 146 títulos – são livros de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e do Quênia. No total, já são 770 obras concorrendo nas categorias romance, poesia, conto, crônica e dramaturgia. O Oceanos é entregue pelo Itaú Cultural.

HOLLYWOOD

Cara

A Intrínseca comprou os direitos de Mirror, Mirror, o primeiro livro da jovem supermodelo e atriz Cara Delevingne (foto). O romance, que está na seção Young Adult, conta a história de um grupo de quatro jovens isolados no colégio que acabam formando uma banda. Identidade adolescente, sexualidade e redes sociais são discussões do livro, ainda sem data de publicação.

NEGÓCIOS

Bogotá

Cinco editoras foram convidadas pelo Brazilian Publishers (CBL e Apex-Brasil) para participar da Jornada Profissional da Feira Internacional do Livro de Bogotá, entre os dias 2 e 4 de maio. São elas Aletria, Cria Editora, Edições Sesi-Senai, Editora Melhoramentos e Mauricio de Sousa. A jornada reúne 100 profissionais de 10 países.

EUA

Silva

A HarperCollins Brasil lança agora em maio o novo livro do autor norte-americano Daniel Silva – filho de pais açorianos. A Viúva Negra, um thriller, imagina um ataque do Estado Islâmico na Europa – ele quase desistiu da história quando dos ataques em Paris no fim de 2015.

GLOBAIS

Viagem

Os globais Max Fercondini e Amanda Richter preparam o livro América do Sul Sobre Rodas, relato da experiência dos dois pelo continente. Sai pela Novo Conceito neste semestre.

LANÇAMENTO

Americanistas

Na próxima quarta, 3, às 17h30, o Instituto de Relações Internacionais da USP recebe o lançamento da Revista USP 122, dossiê americanista, com debate.