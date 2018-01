Babel: ‘Viagens Narrativas’ fará série de cursos de imersão sobre escrita

PROJETO

‘Viagens Narrativas’ fará série de cursos de imersão sobre escrita

Um fim de semana de novembro num sítio perto de São Paulo. 15 escritores – ou aspirantes a escritor – interessados em terror confinados com alguns dos principais autores do gênero: Raphael Montes (foto), Santiago Nazarian e Ilana Casoy. Conversas sobre o tema, dinâmicas e atividades. Este é o programa do Fim de Semana do Terror, que inaugura, nos dias 17, 18 e 19, o projeto Viagens Narrativas. Idealizado por Cassia Carrenho como um curso de imersão, ele propõe uma viagem de um fim de semana com autores e profissionais do livro – neste caso, a editora Mariana Rolier –, que darão uma espécie de coaching e direcionamentos para pessoas interessados na escrita. A cada nova edição, um tema diferente. Os participantes vão produzir um conto que integrará uma coletânea depois do encontro – Nazarian e Montes também vão escrever um texto exclusivo para o livro.

FRANKFURT – 1

Independentes na feira

A Dublinense volta à Feira de Frankfurt (10 a 15/10) e divide o estande com a editora síria Dar Alhiwar e a egípcia Dar Altanweer. Ela vai desde 2012, ora como convidada, ora com estande – em 2013, dividiu o espaço com uma editora peruana e outra croata. E assim, devagarzinho, retomando o contato do ano anterior, vai comprando e vendendo direitos.

FRANKFURT – 2

Para além da livraria

A Bibliomundi, plataforma de autopublicação e distribuição de e-book, também terá estande em Frankfurt – e o sócio Raphael Secchin apresenta a empresa no dia 11, na área dedicada a projetos de inovação.

BIOGRAFIA

Mulheres transgressoras

A biografia da mais famosa pin-up girl inaugura a coleção Mulheres Transgressoras da Noir. The Real Bettie Page, de Richard Foster, a primeira tradução da editora, fala dos mais de 14 anos em que ela ficou presa em hospital-prisão psiquiátrico, após tentar matar duas mulheres a facadas, volta à infância e aos abusos sexuais cometidos pelo pai, vai aos tempos de glória da Playboy, aborda a luta para ser estrela de cinema e a acusação, pela comissão do Senado americano, de incitar a pornografia.

*

A propósito: a Noir está em busca de biografias já finalizadas de brasileiras transgressoras.

MERCADO

Fora da Bienal

Depois de uma frustrada Bienal do Rio, onde faturou 40% menos, a Martins Fontes Selo Martins decidiu que não estará na de SP em 2018. Segundo Evandro Martins Fontes, um estande de 80 m² custa o mesmo que um apartamento de um quarto, as feiras se desconfiguraram e os leitores de seus livros (não ficção nas áreas de ciências humanas) querem distância do agito dos youtubers. Diante disso, ele prefere fazer uma boa promoção nas livrarias locais, durante o evento.

POLÍTICA CULTURAL

Literatura e resistência

Contra o desmonte da cultura, “articulado de forma colaborativa” há meses, um grupo de escritores e ilustradores lança, dia 30, na livraria NoveSete, o movimento Literatura e Resistência. Haverá debate e a abertura de uma exposição, que vai até fevereiro, com ilustrações feitas para o movimento por Rafa Anton (abaixo), Lucia Hiratsuka, Janaína Tokitaka, André Neves e outros.