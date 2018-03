Babel: ‘Solaris’, clássico da ficção científica’, ganha nova edição

SCI-FI

‘Solaris’, clássico da ficção científica’, ganha nova edição



Fora das livrarias há anos, Solaris, clássico da ficção científica escrito em 1961 pelo polonês Stanislaw Lem (1921-2006) ganha edição da Aleph em 2016. O romance foi adaptado duas vezes para o cinema, com leituras diferentes. O cult filme de Tarkovski (foto; no set), de 1972, é tido como a resposta soviética a 2001 – Uma Odisseia no Espaço. A versão hollywoodiana de Steven Soderbergh, de 2002, tem George Clooney no elenco. A obra conta a história dos humanos tentando entender o planeta Solaris, constituído de um imenso oceano inteligente. O protagonista e narrador é o pesquisador Kelvin, que, ao chegar à estação, encontra um cenário desolador e tenta desvendar os segredos do planeta e de seu passado.

LEITURA – 1

Os primeiros livros

A Fundação Dorina Nowill para Cegos se prepara para lançar, no início de março, uma coleção de obras clássicas acessíveis. São 10 volumes para crianças impressos em Braille e fonte ampliada e que trazem relevo nas imagens de cores vibrantes. Há ainda um CD com a história narrada – com ou sem audiodescrição.

*

Foram produzidos 3 mil kits a serem serão distribuídos para bibliotecas, escolas e instituições que atendem pessoas com deficiência visual. Os títulos são: Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, João e Maria, Os Três Porquinhos, Peter Pan, Pinóquio, Robin Hood e Rapunzel.

LEITURA – 2

No lugar do brinquedo

E o McDonald’s está dando livros com a refeição infantil. Ziraldo é uma das seis opções.

CLÁSSICO

Festa para Alice

Nos 150 anos de Alice no País das Maravilhas, a Zahar edita, em julho, nova versão do clássico de Lewis Carroll com ilustrações de Adriana Peliano.

GASTRONOMIA

Antes da televisão

A Tapioca lança nos próximos dias Festas em Família com o Cake Boss, com receitas de Buddy Valastro (da entrada à sobremesa). Ele estreia programa na Record no 2.º semestre.

ROMANCE

Baseado na vida real

Cozinha à Prova de Ratos, romance de Saira Shah, inglesa de origem afegã e diretora de Beneath the Veil, sobre a vida no Afeganistão, sairá pela Rocco no meio do ano. É a história do casal que vê o plano de viver no idílico sul da França desmoronar diante de dois fatos: a invasão de roedores e a malformação cerebral da filha recém-nascida. E é a história da autora.

INFANTIL

Como cão e gato

Dois Passarinhos (abaixo), do colombiano Dipacho, convidado do Festival de Ilustração e Literatura da Bahia, em abril, está saindo da gráfica. Com lançamento pela editora Pulo do Gato, o delicado livro conta em imagens a história das duas aves vizinhas e rivais e fala sobre competição e consumismo desenfreado – e sua consequência para o meio ambiente.