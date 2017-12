Babel: Romance de José Luiz Passos traça panorama de 120 anos de democracia – de Floriano Peixoto a Dilma Rousseff

FICÇÃO

Obra de José Luiz Passos traça panorama da nossa democracia

Vem livro novo do pernambucano José Luiz Passos, Prêmio Portugal Telecom de 2013, por aí. O Marechal de Costas (Alfaguara) retrata a história da ascensão de Floriano Peixoto ao impeachment de Dilma Rousseff, numa espécie de panorama da nossa democracia nos últimos 120 anos. Professor de literatura brasileira da Ucla, Passos conta que reescreveu o fim do romance esta semana para incluir trechos do discurso de Dilma. O autor vem ao Brasil para o lançamento em SP (7/11), Rio (10/11) e Recife (17/11). Na mesma época, sai o e-book atualizado (a versão impressa, só em 2017) de Nosso Grão Mais Fino (2009), seu primeiro romance, e uma edição de 50 exemplares numerados e com capas pintadas à mão, com três contos, pela Mariposa Cartonera. Novidade, também, para O Sonâmbulo Amador, livro premiado de Passos que já saiu na Espanha. Seus direitos acabam de ser vendidos para a Noruega.

NÃO FICÇÃO

Ideologia, ética e estética

A WMF Martins Fontes lança, em 2017, dois títulos da Coleção Filosofias – Prazer de Pensar. São eles: Ideologia, de Soraya Nour, e Ética, de Joel Gracioso.

*

Já a Relicário apresenta, este mês, a Coleção Estéticas, com traduções de livros de estética/filosofia da arte e áreas afins. Na estreia, Serenidade, Presença e Poesia, de Hans Ulrich Gumbrecht, e Música Ficta, de Philippe Lacoue-Labarthe.

POESIA

Para ler e ouvir

Daniel Perroni Ratto autografa seu 4.º livro de poemas, VoZmecê (Patuá), no dia 24, na Patuscada, com leitura por convidados.

INFANTIL

Na Jujuba

Com o fechamento da Cosac Naify, Odilon Moraes está levando suas obras autorais, as que assina como escritor e ilustrador, para a Jujuba. Procurado por grandes editoras, o autor de Pedro e a Lua (2004) e A Princesinha Medrosa (2002), entre outros, optou por uma casa menor, mais especializada, pela possibilidade da proximidade entre autor e editor.

*

A partir do primeiro semestre de 2017, seus livros sairão de par em par – uma reedição e um inédito. Os primeiros serão Pedro e a Lua e Olavo (ilustração acima).

ROMANCE

Descoberta

O escritor argentino Alberto Manguel (1948) está encantado com Raduan Nassar. Ele disse que não esperava, a essa altura do campeonato, descobrir uma obra tão impactante e está indicando o autor para seus amigos.

EVENTO

Caio Mon Amour

Caio Fernando Abreu nasceu num 12 de setembro. Para homenageá-lo, o Museu da Diversidade, Teatro Sérgio Cardoso e MIS realizam, a partir de 11/9, a Semana Caio Mon Amour, com filmes, peças e mostra de fotos.

BIENAL

Os mais vendidos

Até ontem, 2, o livro mais vendido no estande da Companhia das Letras na Bienal era Por Lugares Incríveis, de Jennifer Niven, que participou da feira na primeiro fim de semana. Na Record, Princesa das Águas, de Paula Pimenta. Na Sextante, O Coração da Esfinge, da Colleen Houck. E na Zahar, pelo segundo ano seguido, Alice no País das Maravilhas de bolso.

REDE SOCIAL

Um passo adiante

Corre a notícia de que o Skoob, rede social para leitores com 3,5 mi de usuários, teria sido vendido para a Submarino, mas os fundadores não confirmam. Há, no entanto, conversas, eles dizem.

