Babel: Roger Mello volta à Brasília dos tempos da ditadura em livro juvenil

INFANTOJUVENIL

Em livro juvenil, Roger Mello volta à Brasília dos tempos da ditadura

Um dos principais ilustradores brasileiros, Roger Mello lança o inédito Clarice, em abril, pela Global – mas, desta vez, ele deixou as ilustrações para Felipe Cavalcante. Clarice leva o leitor de volta à Brasília dos tempos da ditadura militar e da infância do autor. A obra não se preocupa em mostrar didaticamente o momento, mas apresenta a observação de duas crianças que viveram aqueles tempos. Pelo olhar curioso da menina, Mello evoca questionamentos de diferentes gerações sobre o exercício de poder do adulto, sobre medos, contradições, fugas e opressão. Estão previstas, também pela Global, algumas reedições de obras do autor que estavam no catálogo de outras editoras. A seguir, outros livros no prelo para crianças – já que segunda, 2, é o Dia Internacional do Livro Infantil.

INFANTIL – 1

Perda da inocência

A Pequena Zahar lança, em maio, Meu Pai o Grande Pirata, de Davide Calì e Maurizio Quarello. É a história de um menino italiano que acredita que seu pai, que só volta para casa uma vez ao ano contando as grandes aventuras que viveu, é um pirata. Mas ele sofre um acidente e o garoto descobre que seu herói é um mineiro que sonhava em ser marinheiro. Um livro sobre o encontro do mundo das crianças com o mundo dos adultos.

INFANTIL – 2

Afeto e memória

Está previsto para outubro, pela Martins Fontes – Selo Martins, o lançamento de A Vovó Não se Lembra, do australiano Paul Russell com ilustrações de Nicky Johnston. A obra narra a adaptação de uma família à nova realidade da avó, que sofre de demência, e o esforço de todos em lembrá-la do quanto ela é querida.

INFANTIL – 3

Solidão e amizade

Um Cachorro Para Maya, de Roseana Murray, está de casa nova. A terceira edição da obra que conta a história da menina que queria muito um cãozinho, sairá, ainda neste semestre, pela Lago de Histórias, editora criada no ano passado, com novas ilustrações – de Caó.

INFANTIL – 4

Poemas visuais

Está saindo pela Pulo do Gato Muito Esquisito, livro de poemas visuais e verbais de Alexandre Brito e Gustavo Piqueira sobre animais de uma fauna única e inclassificável.

NÃO FICÇÃO

Os jovens e a mudança

Façam a Revolução! é o título do livro em que o 14.º dalai-lama compartilha sua visão de um mundo ideal e conclama os jovens a assumirem o papel de agente de mudança, a refletirem sobre o mundo que estamos construindo e a iniciar a mudança já. Sai pela editora Alaúde em maio.