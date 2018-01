Babel: Rinha de desenhistas, música e livros no aniversário da Banca Tatuí

INDEPENDENTE

Rinha de desenhistas, música e livros na festa da Banca Tatuí

Há três anos, a Banca Tatuí era inaugurada em Santa Cecília para vender publicações independentes. Virou mais do que isso. No dia 2, para comemorar o aniversário do espaço, ponto de encontro de artistas, será realizada, a partir das 16h20, uma rinha de desenhistas no local. Os artistas farão disputas de cinco minutos conforme temáticas propostas pelo mestre de cerimônias, o quadrinista Marcos Batista. A curadoria é de Ramon Vitral, do site Vitralizado. Quem quiser poderá participar na hora também. Depois, as obras serão leiloadas no teto da banca com lances iniciais de R$ 1,99. A festa continua com o show da banda Triptico, formada por músicos colombianos. A Lote 42, dona da Banca Tatuí, também faz aniversário. Ela vai comemorar seus cinco anos lançando Já Era, de Felipe Parucci, Gogmagog!, de Gustavo Piqueira, e Mó Mistério, com ilustrações de Laura Teixeira.

COLETÂNEA

Três anos de quadrinhos

A última aposta da editora Lote 42 para este final de ano é o livro Mercúrio Cromo, do potiguar Aureliano Medeiros. O lançamento será na Comic Con Experience (7 a 10/12, mas a pré-venda começa na festa do dia 2). Aureliano, dono da página Oi, Aure, com mais de 220 mil seguidores no Facebook, produz cartuns autobiográficos (abaixo) – ele se autorretrata pelado – que misturam a confusão do cotidiano com conflitos entre cabeça e coração. O projeto gráfico é de Gustavo Piqueira e vai ter um curativo na capa.

YA

Entre páginas

Populares entre leitores jovens, as mineiras Laura Conrado e Marina Carvalho escreveram juntas o livro Literalmente Amigas. Previsto pela Bertrand para o primeiro semestre, a obra narra a história de duas amigas apaixonadas por livros e que dividem um blog. Uma vaga na maior editora do país vai abalar essa amizade.

INFANTIL

Vida e sonho

O Museu da Imigração recebe, neste sábado, o lançamento de 22 livros escritos por crianças de 5 a 13 anos, filhas de famílias refugiadas no Brasil. O projeto é da AlphaGraphics, Adus – Instituto de Reintegração do Refugiado e Estante Mágica.

SEMINÁRIO

Narrativas em debate

João Carrascoza, Marcelo Rubens Paiva, Mutarelli, Marcio Seligmann-Silva e outros participam do seminário O Narrador e a Narrativa na Contemporaneidade. Será na PUC, dia 30, a partir das 9 h, com entrada gratuita.

PRÊMIO

Sem festa

O Oceanos anuncia os vencedores em coletiva de imprensa na semana que vem.

MERCADO

Alguma esperança

Não é o melhor dos momentos para o mercado, mas ao que tudo indica as coisas estão se ajeitando. O 11.º Painel de Livros no Brasil, a ser divulgado na 2.ª pela Nielsen e Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel), traz números positivos e mostra um aumento de 4,47% no volume de vendas e de 6,35% no faturamento em comparação ao mesmo período de 2016. No acumulado deste ano até novembro, o crescimento foi de 5,89% em volume e de 6,63% em valor. A Black Friday e o Natal, que em 2016 representaram 20% das vendas do varejo, devem melhorar mais esses números.