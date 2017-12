Babel: Primavera Literária chega aos EUA e se espalha pela Europa

FESTIVAL

Primavera Literária chega aos EUA e se espalha pela Europa

Idealizada por Leonardo Tonus (foto), da Sorbonne, com programação primeiro na França e depois também na Bélgica e em Luxemburgo, a Primavera Literária Brasileira se prepara para dar um passo ainda maior em 2018. Já está confirmada uma edição do festival que leva autores para debates com leitores e estudantes estrangeiros de literatura brasileira nos EUA – em Chicago, Columbus, Phoenix e Albuquerque. Tudo em parceria com universidades locais. Portugal, Espanha e Dinamarca também receberão os autores – escolhidos por critérios como diversidade geográfica, editorial e étnico-cultural. O evento vai se prolongar por toda a primavera (do hemisfério norte). Entre os nomes já confirmados, estão Lucia Hiratsuka, Henrique Rodrigues, Márcia Tiburi, Allan da Rosa, José Luiz Passos e Natalia Borges Polesso.

INTERNACIONAL

Direitos vendidos

A Boitempo acaba de negociar a venda de direitos de títulos de três autoras da casa para editoras estrangeiras. O Tempo e o Cão: A Atualidade das Depressões, da psicanalista Maria Rita Kehl, será lançado na Inglaterra pela Verso Books e na Argentina pela El Cuenco de Plata. Guerra dos Lugares: A Colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças, da urbanista Raquel Rolnik, acaba de sair no Chile pela Lom Ediciones e será publicado pela Verso Books e pela espanhola Descontrol. E Pode Pegar!, infantil de Janaína Tokitaka, sobre estereótipos de gênero, foi lançado no Uruguai pela Topito Ediciones.

REEDIÇÃO

Bivar e o punk

Lançado em 1982, pela coleção Primeiros Passos, O Que é Punk, de Antonio Bivar, sairá em 2018 pela Barbatana com o título O Punk. A obra trará novo prefácio do autor e uma sobrecapa e posfácio de Kiko Dinucci, do Metá Metá. Sairá na série Outros Passos – uma homenagem à emblemática coleção da Brasiliense.

HQ

Um nerd no Velho Oeste

Thomas Destro lança a HQ independente Lily Valley na Comic Con. Tudo se passa em 1821, no Velho Oeste, com robôs, um amor não correspondido e um sequestro.

COLEÇÃO – 1

Livros em braille

O clube de assinatura Leiturinha está lançando uma coleção de livros em braille. Lendo Com os Meus Dedinhos (acima) terá quatro títulos: Dorina Viu, Uma Folha Novinha em Folha, O Menino Que Via Com as Mãos e Enquanto João-Garrancho Dorme. Essa era uma vontade antiga dos donos, mas o pedido de um casal com deficiência visual, que buscava livros para ler para o filho – que não tem a deficiência, mas ainda não sabe ler – apressou as coisas.

COLEÇÃO – 2

O alfabeto de Ziraldo

A Melhoramentos reuniu os 26 livros em que Ziraldo apresenta as letras para as crianças na coleção O ABZ de Ziraldo (acima), que chega às livrarias nos próximos dias por R$ 520. Cada volume foi ilustrado com uma técnica diferente. Neles, o autor alterna prosa e poesia e transforma as letras em personagens.