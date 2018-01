Babel: Prestes a completar 80 anos, Jô Soares lança biografia

BIOGRAFIA

Prestes a completar 80 anos, Jô Soares revê sua história

Foram mais de 150 horas de gravação, encontros quase que diários, longas conversas. E Jô Soares falou sobre tudo. Sobre ele, sobre os que passaram por sua vida. Nos encontros que manteve com o jornalista Matinas Suzuki Jr. para escrever sua biografia – quem assina é o próprio Jô –, o apresentador aproveitou este seu ano sabático e repassou sua trajetória de quase oito décadas. O lançamento de O Livro de Jô está previsto pela Companhia das Letras para novembro. Nascido em 16 de janeiro de 1938, Jô é um profissional versátil que soma trabalhos memoráveis na televisão, no teatro e no cinema. É autor, também, de sete livros, entre os quais O Xangô de Baker Street (1995), Assassinatos na Academia Brasileira de Letras (2005) e de As Esganadas (2011).

CONTO

Um tipo incomum

Sai até o fim do ano, pela Arqueiro, o primeiro livro de Tom Hanks. Previsto para ser lançado em inglês em 17/10, Tipos Incomuns traz 17 contos. Em todos eles há uma máquina de escrever – uma das paixões do ator – representando um nível de perícia, beleza e individualidade cada vez mais raro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NÃO FICÇÃO

Razão e sentimento

O Que Move as Paixões, resultado de conversa entre Clóvis de Barros Filho e Luiz Felipe Pondé, está no prelo da Papirus e deve ser lançado na última semana de setembro.

INFANTOJUVENIL

Respeito à criança

Para marcar o lançamento de Diário de Blumka (acima e abaixo), delicado livro de Iwona Chmielewska baseado história real das crianças do orfanato de Janusz Korczak, a Pulo do Gato promove, em outubro, um encontro com professores para debater o legado deste importante educador polonês. O livro é narrado por uma das meninas órfãs e ela apresenta as outras crianças por suas particularidades. Enquanto vamos conhecendo os simpáticos moradores, aprendemos sobre a pedagogia que norteia as práticas que regem a relação entre as crianças e os adultos e como são as regras de convivência que garantem a todos o direito à igualdade, à escuta, à opinião e à privacidade.

DIGITAL

Novos horizontes

Recentemente, as Edições Sesc começaram a publicar livros exclusivamente digitais e, depois, também em outras línguas. Ela acaba de finalizar Improvisações, de Mauro Maldonato, em italiano e de Era o Hotel Cambridge, em inglês. O próximo será Mutações: O Novo Espírito Utópico, que tem organização de Adauto Novaes, em inglês.

FESTIVAL

Literatura de rua

Em maio, num fim de semana ainda a ser confirmado, São Paulo recebe o 1.º Festival LER – Literatura e Entretenimento na Rua. A organização é da Pipoca, que espera reunir 500 mil pessoas na Av. Pedro Álvares Cabral, na frente do Parque Ibirapuera. Haverá encontros com autores, oficinas, música e comida.