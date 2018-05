Babel: Powerpaola vem ao País para lançamento, oficina e mostra

HQ

Powerpaola vem ao País para lançamento, oficina e mostra

A Lote 42 está mandando para a gráfica Qp, da equatoriana Powerpaola, uma das quadrinistas mais festejadas da América Latina. Com prefácio do brasileiro Fabio Zimbres e 13 histórias inéditas, a graphic novel reúne quadrinhos feitos entre 2006 e 2012, período que durou seu relacionamento com Q, e mostra a vida dos dois nos diversos lugares em que viveram. Duas das histórias foram feitas pelos dois – cada um escrevendo a própria voz. Powerpaola, de 40 anos, está de viagem marcada para o Brasil e a agenda já é extensa. Ela lança o livro no Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ), em Belo Horizonte, dia 30. Sua passagem por São Paulo inclui, além do lançamento, uma oficina de quadrinhos no Sesc Consolação na primeira semana de junho e, depois, uma exposição de desenhos inéditos na Sala Aberta, na Pompeia, a partir do dia 10.

*

O livro entra em pré-venda neste fim de semana.

ROMANCE

Ego, ambição e lealdade

Está previsto para o ano que vem o lançamento, pela Rocco, de Female Persuasion. O livro da americana Meg Wolitzer, que vai virar filme estrelado por Nicole Kidman, conta a história de uma jovem caloura que assiste à palestra de uma brilhante e influente líder feminista que desperta nela desejos e questionamentos profundos, alterando radicalmente sua vida.

POESIA

Poemas inéditos

Autor de Inversos Tempos e tradutor de Faulkner, Agatha Christie, H. P. Lovecraft e Vila-Matas, entre outros, Celso Mauro Paciornik, que morreu dia 4, deixou uma seleção de poemas inéditos com os filhos.

COLEÇÃO

Venda exclusiva

A Coleção Mir, antecipada pela coluna há algumas semanas, será vendida com exclusividade pelas lojas da Livraria Cultura e Fnac. A estreia da série da editora Kalinka que vai publicar prosa curta russa, está sendo com Bobók & Meia Carta ‘de um Sujeito’, de Fiodor Dostoievski, O Elefante, de Aleksandr Kuprim, e A Velha, de Daniil Kharms. Os volumes vêm com QR Code e dá para ouvir o texto no original.

*

Os próximos títulos são os inéditos A Pequena Casa de Ania, de Zinaída Guíppius, e Lembre e Não Esqueça, de Fiodor Sologub, traduzidos por Moissei Mountian, e A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstoi, com tradução de Irineu Franco Perpetuo.

INFANTIL

‘Pinóquio’ em versos

A Panda Books está lançando, em capa dura, Aventuras Para Brincar. Trata-se de uma releitura do clássico Pinóquio feita em versos por Penélope Martins e ilustrada (acima) em bico de pena por Alexandre Camanho. Este é o segundo Pinóquio a chegar às livrarias brasileiras este ano. A edição da V&R, para crianças pequenas, traz ‘janelas interativas’ para os leitores interagirem com os personagens e os objetos gráficos do livro.

FILME

Dois em um

O Garoto do Cachecol Vermelho e A Garota das Sapatilhas Brancas, livros de Ana Beatriz Brandão, de 18 anos, que retratam a história de um jovem portador de esclerose lateral amiotrófica, vão ganhar adaptação para o cinema e se transformarão num único filme.

*

Enquanto a produção avança, a autora se prepara para lançar, em junho, seu quinto livro. Sob a Luz da Escuridão também sairá pela Verus.