Babel: Obra de Rubem Braga vai para a Global

NACIONAL – 1

Obra de Rubem Braga vai para a editora Global

Até agora, a obra de Rubem Braga (1913-1990) era encontrada nos catálogos das editoras do Grupo Record, da Autêntica e da Global. Depois de uma longa negociação, a Global, casa de grandes autores como Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Darcy Ribeiro, Gilberto Freyre e Cora Coralina, entre outros brasileiros clássicos e contemporâneos, passa ser a editora exclusiva também do cronista capixaba. Dele, ela já publicou Coisas Simples do Cotidiano (2013), Crônicas do Espírito Santo (2015), O Poeta e Outras Crônicas de Literatura e Vida (2017), coletânea de crônicas inéditas em livro sobre seus amigos literatos, e Dois Pinheiros e o Mar, antologia de textos também inéditos sobre meio ambiente. A coordenação editorial será de André Seffrin e os primeiros lançamentos serão Recado de Primavera, Ai de ti, Copacabana e O Conde e o Passarinho. Para este ano, ainda estão previstos Morro do Isolamento, O Homem Rouco, A Borboleta Amarela, Um Pé de Milho e 100 Crônicas Escolhidas.

NACIONAL – 2

E também para crianças

A Global prevê, ainda, novas edições dos infantojuvenis O Menino e o Tuim e Carta a El Rey Dom Manuel – Versão Moderna de Rubem Braga, ambos publicados pelo Grupo Record.

NACIONAL – 3

Contos de João Antônio

Obra de estreia de João Antônio (1937-1996), Malagueta, Perus e Bacanaço, lançada em 1963 e sem uma nova edição desde o fim da Cosac Naify, que a tinha relançado em meados anos 2000, sai pela 34 em maio. Outros livros dele estão na programação da editora, que abriga os arquivos do jornalista e escritor que narrou o mundo dos vadios, golpistas, jogadores de sinuca, cafetões e prostitutas.

INFANTIL

Passarinhos pantaneiros

Cantigas Por um Passarinho à Toa (2003) volta às livrarias em março pela Companhia das Letrinhas sem o conhecido traço de Martha Barros, responsável por ilustrar, durante muitos anos, as obras do pai. Agora, os poemas de Manoel de Barros (1916–2014) para crianças ganharam ilustrações de Kammal João.

TEATRO

Guerras e revoluções

Uma das peças de teatro preferidas de Stalin, a qual ele teria visto mais de uma dezena de vezes, e que, por isso, sabia de cor as falas, Os Dias dos Turbin, de Mikhai Bulgákov, será editada em livro pela Carambaia no fim do ano. A tradução é de Irineu Franco Perpétuo – tradutor, também, de O Mestre e Margarida, lançado pela 34 em 2017.

*

A peça estreou em 1926 e fala da Guerra Civil que se seguiu à Revolução Russa, retratada do ponto de vista dos Brancos, os opositores dos bolcheviques.

*

Essa tradução teve uma leitura no ciclo 7 Leituras, 7 Autores, 7 Diretores, no Sesc Consolação, em 2017 – no centenário da Revolução Russa.

FICÇÃO

Barnes e Murakami

O novo romance de Julian Barnes chega às livrarias em junho pela Rocco. Em Uma História Única, o escritor britânico, recluso desde a morte da mulher, tenta responder a questão: “Você acharia melhor amar mais e sofrer mais, ou amar menos e sofrer menos?”. No livro, Paul, aos 19, não sabe que o primeiro amor tem consequências para a vida toda. À medida que amadurece, descobre que as demandas do amor tornam-se infinitamente maiores.

*

Em março, a Alfaguara lança O Elefante Desaparece do japonês Haruki Murakami. São 17 contos da década de 1980 e início de 1990, publicados em veículos diversos e lançados em livros só mais tarde – aqui, só agora.