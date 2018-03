Babel: Novo romance de Milton Hatoum será lançado na França

TRADUÇÃO

Novo romance de Milton Hatoum será lançado na França

A Noite da Espera, livro que marcou, em 2017, a volta de Milton Hatoum ao romance nove anos depois de Órfãos do Eldorado, teve direitos vendidos para a França e será lançado lá pela Actes Sud. Em abril, ele estará em Paris para duas palestras na Sorbonne e para participar de um debate com Mireille Garcia, autora de Identités, Territoires et Mémoires (Presses Universitaires de Rennes), livro sobre a obra do escritor manauara e cronista do Caderno 2. Com A Noite da Espera (Companhia das Letras), que já está esgotando os 20 mil exemplares da tiragem inicial, Hatoum retorna à Brasília de sua juventude – do final dos anos 1960 e da ditadura militar – para contar a história de Martim, um garoto às voltas com a ruptura com a mãe e a difícil relação com o pai e com tudo o que ocorria à sua volta. A história seguirá com mais dois volumes – e o próximo será situado na França.

NÃO FICÇÃO – 1

50 anos depois

A Vestígio, do Grupo Autêntica, lança, mês que vem, 1968: Quando a Terra Tremeu, do jornalista Roberto Sander. Com os capítulos divididos em meses e fatos, o livro procura retratar o emblemático ano em seus mais diversos aspectos: política, guerra, ciência, cultura e comportamento no Brasil e no mundo.

NÃO FICÇÃO – 2

Contra o caos

A Alta Books, que lançou recentemente Todo Mundo Mente: Big data, Novos Dados e o que a Internet nos diz Sobre Quem Realmente Somos, de Seth Stephens-Davidowitz, publica, em maio, 12 Regras Para a Vida – Um Antídoto Para o Caos, do psicólogo canadense Jordan Peterson.

CONTO

‘Amora’ na Espanha

Amora, o livro de contos de Natalia Borges Polesso vencedor do Jabuti em 2016, será publicado no Espanha pela Raspabook, editora independente de Múrcia. Os direitos já haviam sido vendidos para a argentina Odelia, que poderá publicá-lo na América Latina, e para a romena Vremea Press. Amora, um livro sobre afetos protagonizado por mulheres, saiu aqui pela Não Editora. Em abril, a autora conversa sobre sua obra com estudantes de literatura brasileira nos EUA.

ROMANCE

Dias de abandono

Uma garota descobre, aos 13 anos, diante de uma visita a uma casa estranha, que toda a sua vida foi uma mentira. A família com a qual ela cresceu não é sua família de verdade. E agora está sendo devolvida para a mulher que a entregou aos seis meses de idade. É daí que parte o romance italiano L’Arminuta (A Retornada), de Donatella Di Pietrantonio. O livro ganhará adaptação para o cinema e sairá no Brasil pela Faro Editorial no segundo semestre.

PRÊMIO

Black lives matter

A americana Angie Thomas ganhou ontem o Waterstones Children’s Book Prize pelo festejado romance para jovens adultos O Ódio Que Você Semeia (Galera), sobre racismo.

INÉDITO

Manuscritos perdidos

A Brontë Society vai publicar, em livro, dois manuscritos de Charlotte Brontë (1816-1855) encontrados num livro que pertencia à mãe dela e que a instituição comprou em 2015 por 170 mil libras: um poema de 77 versos e um conto de 74 linhas. Sairá na Inglaterra para o Natal.