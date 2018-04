Babel: Nova Fronteira lança coleção com clássicos ‘reduzidos’

BOX

Nova Fronteira lança coleção com clássicos ‘reduzidos’

A Nova Fronteira, que acaba de lançar dois boxes de uma tacada – Mestres da Aventura e Os Mitos Gregos – e de relançar importantes títulos na série Clássicos de Ouro – apresenta, em maio, uma nova coleção, também organizada em caixas: a Clássicos Light. Os volumes escolhidos para inaugurar a série foram Vinte Mil Léguas Submarinas, Volta ao Mundo em 80 Dias e A Ilha Misteriosa, todos de Jules Verne. O light, do título, vem da vontade da editora de tornar esses livros mais “acessíveis a todos os leitores”. Editores da casa reduziram cada um dos livros em cerca de 30%. “Não se trata de resumo nem de trechos escolhidos, mas do próprio texto cuidadosamente reduzido, de forma a deixar intacto o fio da narrativa, o tom, o estilo e o ritmo do autor”, explica a editora.

POESIA

Viagem mítica

Sai em maio, pela Musa, em edição bilíngue, O Segundo Advento de Zeus, do poeta grego radicado no Canadá Manolis Aligizakis. A tradução é de Eric Ponty.

INFANTOJUVENIL

Versão masculina

Depois do sucesso de livros sobre mulheres que fizeram história, que vêm inspirando meninas mundo afora, o mercado editorial internacional começa a lançar obras do mesmo tipo, mas para meninos. Já saiu Stories for Boys Who Dare to Be Different e sai, em setembro, The Good Guys: 50 Heroes Who Changed the World with Kindness.

INFANTIL

Classificados de Marina

Com ilustrações de Rubem Grilo, chega às livrarias, em junho, pela Galera Record, Classificados e nem Tanto 2, com poemas de Marina Colasanti para crianças. Um livro que “oferece um salto de pés juntos na surpresa”.

NÃO FICÇÃO

Guia saudável

Alimentação Vegetariana Para a Prática de Esportes, da nutricionista esportista Anita Bean, é uma das apostas da Zahar para o mês que vem. A autora defende que é possível ter sucesso no esporte sem a necessidade da proteína animal, apresenta mitos e verdades e dá 100 receitas.

RELIGIÃO

Best-seller espírita

Em sua 57.ª edição, Violetas na Janela completa 25 anos. O livro ditado pelo espírito Patrícia foi publicado pela editora Petit em 1993 e já vendeu 2,2 milhões de exemplares no País, além de ter virado peça e HQ.

AUTOPUBLICAÇÃO

Rumo à editora

Com mais de 50 mil páginas lidas no Kindle Unlimited, Quando o Mal Tem um Nome, thriller psicológico young adult de Glau Kemp, vai integrar o catálogo da Verus.

YOUTUBER

Ajuda financeira

Com 1,5 milhão de inscritos, o canal Me Poupe!, de Nathalia Arcuri, está virando livro – homônimo, claro. A obra, que chega às livrarias em maio pela Sextante, mostra os passos que levaram a jornalista ao sucesso financeiro: da infância, quando começou a poupar, até atingir seu primeiro milhão.